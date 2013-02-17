ارسال 300 اثر دانش آموزی به دومین جشنواره نوجوان سالم

سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومين جشنواره دانش آموزي نوجوان سالم ويژه دانش آموزان دوره متوسطه بوده دردر قالب نقاشي و مقاله و فيلم كوتاه برگزار شد.

وي هدف اين جشنواره را اطلاع رساني و آگاه سازي از طريق گروه همسالان با هدف نفي رفتارهاي پر خطر، توانمند سازي، ظرفيت سازي و جلب مشاركت نوجوانان براي ترويج زندگي سالم، ايجاد مصونيت اخلاقي و رواني در دانش آموزان عنوان کرد.

ساداتي افزود: 232 اثر ارسال شده مربوط به دانش آموزان دختر و 82 اثر نيز مربوط به دانش آموزان پسر است.

معاون تربيت بدني وسلامت آموزش و پرورش مازندران افزود: از اين تعداد آثار ، دانش آموزان دختر 160 مقاله، 70 نقاشي و 2 فيلم كوتاه ارائه نموده و دانش آموزان پسر 60 مقاله ، 20 نقاشي و 2 فيلم كوتاه ارسال کردند.



ساداتي سليمي گفت: بيش از 300 اثر دانش آموزي به دومين جشنواره نوجوان سالم ارسال و نفرات برتر بعد از داوري آثار در مراسم دومين جشنواره نوجوان سالم جوايزي اهدا خواهد شد.