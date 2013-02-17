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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۷:۲۰

ساداتی خبر داد:

ارسال 300 اثر دانش آموزی به دومین جشنواره نوجوان سالم

ارسال 300 اثر دانش آموزی به دومین جشنواره نوجوان سالم

ساری - خبرگزاری مهر: معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش مازندران گفت: 300 اثر دانش آموزی به دومین جشنواره نوجوان سالم ارسال شد.

سید علی ساداتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومين جشنواره دانش آموزي نوجوان سالم ويژه دانش آموزان دوره متوسطه بوده دردر قالب نقاشي و مقاله و فيلم كوتاه برگزار شد.

 

وي هدف اين جشنواره را اطلاع رساني و آگاه سازي از طريق گروه همسالان با هدف نفي رفتارهاي پر خطر، توانمند سازي، ظرفيت سازي و جلب مشاركت نوجوانان براي ترويج زندگي سالم، ايجاد مصونيت اخلاقي و رواني در دانش آموزان عنوان کرد.

 

ساداتي افزود: 232  اثر ارسال شده مربوط به دانش آموزان دختر و 82 اثر نيز مربوط به دانش آموزان پسر  است.

 

معاون تربيت بدني وسلامت آموزش و پرورش مازندران افزود: از اين تعداد آثار ، دانش آموزان دختر  160 مقاله، 70 نقاشي و 2 فيلم كوتاه ارائه نموده و دانش آموزان پسر  60 مقاله ، 20 نقاشي و 2 فيلم كوتاه ارسال کردند.


ساداتي سليمي گفت: بيش از 300 اثر دانش آموزي به دومين جشنواره نوجوان سالم ارسال و نفرات برتر بعد از داوري آثار در مراسم دومين جشنواره نوجوان سالم جوايزي اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2000022

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