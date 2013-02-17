1000 نفر از مددجویان کمیته امداد از آموزشهای فنی و حرفه ای بهره مند شدند

محمد علی کوثری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهاركرد: یکی از اصولی ترین برنامه های توانمند سازی ایجاد انگیزه و مهارت آموزی در زمینه های مختلف در افراد است.

وی افزود: کمیته امداد اولین دستگاه اجرایی است که دارای کلینک کسب و کار جهت ارائه خدمات مشاوره اشتغال، کلاسهای کارآفرینی، طرح نویسی و ارائه آموزشهای دیگر است.

وی ادامه داد: مشاوره شغلی در بدو ورود به واحد اشتغال، آموزشهای بلند مدت مقدماتی و تکمیلی، آموزشهای استاد شاگردی و آموزشهای کارآفرینی و ترویجی از برنامه های آموزشی است.

کوثری بیان داشت: مراکز فنی و حرفه ای خواهران با همکاری مشترک اداره آموزش فنی و حرفه ای در محل مجتمع بعثت امداد و کارگاههای آموزشی در روستاهای مختلف در زمینه تولید ورمی کمپوست، تابلو فرش، سرمه دوزی، زنبور داری و کاور دوزی ایجاد شده است.

مدیر کمیته امداد چناران گفت: جهت افراد تحت پوشش که توان انجام کار را دارند از طریق معرفی به کارگاهها و موسسات مشغول کار می شوند.

وی افزود: در سال جاری تاکنون 150 نفر با معرفی امداد مشغول به کار شده اند و مبلغي حدود 50 میلیون ریال نيز تا کنون براي پرداخت بیمه نیروهای معرفی شده به حساب کارفرمایان واریز شده است.

وی ادامه داد: جهت توانمند سازی خانوارهای تحت پوشش با توجه به مهارت کسب شده در آموزش و یا توانایی شخص و امکانات موجود پس از انجام مشاوره و شرکت در کلاسهای کارآفرینی اقدام به پرداخت تسهیلات اشتغال می شود.

کوثری گفت: در 9 ماهه سال جاری تعداد 264 طرح اشتغال به مبلغ 12 میلیارد ریال با اشتغال 400 نفر اجرا شده است که در صورت ابلاغ کامل اعتبارات بانکی و اجرای تعداد 694 طرح آماده مجموع پرداخت ها به بیش از 50 میلیارد ریال خواهد رسید.