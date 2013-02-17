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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۱

داودی تاکید کرد:

دستگاهها برای برقراری آرامش بازار شب عید بروجرد تلاش کنند

دستگاهها برای برقراری آرامش بازار شب عید بروجرد تلاش کنند

بروجرد - خبرگزاری مهر: معاون فرمانداری ویژه بروجرد گفت: دستگاهها باید در راستای آرام کردن جو روانی بازار در شب عید اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بیژن داودی ظهر یکشنبه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان در محل فرمانداری ویژه بروجرد افزود: اعضاء ستاد باید در راستای پرداختن به وظایف خویش و مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام  ورزند.

وی تصریح کرد: تمامی دستگاههای مربوطه می بایست با نظارت و کنترل کامل از احتکار و گرانفروشی جلوگیری کرده و با افراد متخلف در این زمینه برخورد قانونی کنند.

داودی ادامه داد: همچنین با توجه به فرا رسیدن عید نوروز و خرید شب عید مردم اعضاء ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تنظیم بازار باید تمهیدات لازم را در برقراری نظم و آرامش روانی در بازار بروجرد اتخاذ کنند.

معاون فرمانداری ویژه بروجرد یادآور شد: در ایام نزدیک به نوروز دستگاهها باید با ایجاد گشتهای بازرسی در سطح بازار بروجرد نسبت به آرام کردن جو روانی در بازار اقدام کنند.

وی افزود: دستگاهها در برقراری آرامش شب عید باید برنامه های بازرسی و گشت زنی خود را افزایش دهند.
 

کد مطلب 2000028

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