برگزاری همایش خلاقیت و نوآوری در نیمه اسفند ماه

ابراهیم سحرخیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: همایش خلاقیت و نوآوری با هدف اجرای برنامه های سند تحول بنیادین در پرورش خلاقیت دانش آموز در تاریخ 15 و 16 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در سند تحول بنیادین توجه ویژه ای به بحث خلاقیت شده است و همواره تاکید این سند بر پرورش استعدادها در مدارس است و به همین دلیل همایش خلاقیت ونوآوری برگزار می شود تا اقدامات انجام شده در این حوزه را بررسی کنیم.

سحرخیز ادامه داد: در این همایش همچنین راهکارهای چگونگی پرورش خلاقیت در میان دانش آموزان به ویژه دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه به بحث و بررسی گذاشته می شود.

به گفته معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش، در این همایش اساتید و کارشناسان هنرستان ها و کارآفرینان استانهای مختلف حضور دارند.