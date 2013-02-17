به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملك ثابت در نهمين نشست يزدشناسي با موضوع فرهنگ نام و نام گزيني اظهار داشت: نشست هاي يزد شناسي در سه محور تمدن، فرهنگ و مشاهير يزد برگزار مي شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تبيين فرهنگ نام و نام گزيني اظهار داشت: نخستين توجه هر خانواده در بدو تولد نوزاد انتخاب نام نيك است كه درتكوین شخصیت انسان تأثیری شگرف و انكار ناپذیر دارد و می تواند انگیزه نیكوكاری و گرایش به سمت الگوهای مطلوب را در فرد ایجاد كند.



مديركل ثبت احوال استان يزد نيز در اين مراسم اظهار داشت: مسئله گسترش فرهنگ نامگذاري، موضوع گسترده و بزرگي است كه ديگر متوليان فرهنگي جامعه بايد در كنار ثبت احوال نسبت به نهادينه كردن فرهنگ صحيح انتخاب نام اقدام نمايند و در اين ميان، نشست هاي يزدشناسي بستر مناسبي براي احيا و زنده نگه داشتن فرهنگ نام گزيني است.



محمد طباطبايي تصريح كرد: خوشبختانه در يزد، گرايش هاي مذهبي و اسلامي مردمان اين ديار، سبب انتخاب نام هاي نيكو در بين افراد شده كه اين مهم، نشئت گرفته از فرهنگ غني پيشينيان بوده است.



يكي از پژوهشگران فعال اجتماعي فرهنگي نيز در اين مراسم اظهار داشت: خوشبختانه در ايران اسلامي به لحاظ نام گزيني، شرايط بسيار خوبي داريم و گرايشات ديني و مذهبي مردم در انتخاب نام ها مشهود است و حتي تهاجم فرهنگي در اين زمينه كارساز نبوده است.



حجت الاسلام قره خاني با اشاره به فرهنگ غني يزد افزود: نام يزد تداعي كننده خوبي ها و ارزشهاست و همين ارزشهاي مقدس حاكم در اين مرز و بوم سبب شده تا از اين شهر به نام دارالعباده ياد شود و تعبير مقام معظم رهبري از يزد با عنوان دارالعلم نيز در شان مردمان نيك نام اين ديار است.



وي با بيان آثار نام نيك در جامعه عنوان كرد: فرهنگ نام و نام گزيني را مديون نياكانمان هستيم كه محبت اهل بيت را در دلهايمان زنده نگه داشته اند.



اين مولف و استاد حوزه و دانشگاه در ادامه سخنان خود توصيه هاي اسلام و اهل بيت (ع) در زمينه انتخاب نام نيك را برشمرد و تلاش بانيان اين همايش را در نهادينه كردن فرهنگ نامگزینی ستود و تصريح كرد: اين برنامه هاي فرهنگي نقش پررنگی در زمينه نامگذاري دارد و می‌تواند در كاهش تاثیر فرهنگ‌های بی ریشه بیگانه در فرهنگ بومی ایفای نقش كند و فرهنگ غني نياكانمان را در جامعه نهادينه نمايد.



وي در ادامه گزارشي از كتاب مفصل نام گزيني كه به سفارش ثبت احوال تهيه كرده است، ارائه داد.



كاظم دهقانيان، از پژوهشگران فرهنگ عامه يزد نيز در اينت مراسم به بيان تاريخچه ثبت احوال استان يزد پرداخت و از فرهنگ يزدي ها در نامگذاري و انتخاب نام اصلح سخن گفت.

دهقانيان با اشاره به فرهنگ غني پيشينيان، گفت: بشر برای شناسایی و شناساندن بیشتر و بهتر جهان آفرینش مجبور است اشیاء، اشخاص، اماکن و همه آنچه را که در پیرامون او وجود دارد، نامگذاری کند تا بتواند طبقه­بندی و استفاده نماید و از سوی دیگر در فرهنگ­های مختلف نامگذاری اشخاص، اشیاء و اماکن عمومی بر اساس ارزش­ها و هنجارهایی است که بر افکار و رفتار مردم آن جامعه حاکم است.



وي گرايش ديني و مذهبي مردم يزد در انتخاب نام هاي نيك را يادآور شد و در ادامه سخنانش به پیشینه نامگذاری، انواع نام، عوامل نام ­گزینی، نام­ گذاری در اسلام، ایران و يزد، نام­های پسر و دختر، نام و نام خانوادگی، تاثیر نام بر شخصیت و شغل و همچنين به بررسي سير تكامل شناسنامه ها و ارائه صفحاتي از اولين مدارك هويتي ايرانيان و يزدي ها در طول تاريخ پرداخت كه مورد توجه شركت كنندگان قرار گرفت.

حسينعلي دهقاني زاده، كارشناس ارشد روانشناسي بود كه به واكاوي و بررسي روانشناختي نام ها پرداخت.



وي در تبيين روانشناسي نام گفت: انسان اساساً از آفرينش لذت مي­برد و از آنجا كه فرايند نام گذاري مي­تواند آفرينش معنا را در پي داشته باشد، نامگذاري و ناميدن مي تواند لذتبخش باشد و شايد به همين دليل است كه انسان از ناميدن و نامگذاري لذت مي برد و دقت نظر و وسواسي كه آدم ­ها در نامگذاري فرزندان، محصولات و توليدات و ... به خرج مي­دهند گوياي همين است.

در حاشيه اين مراسم نمايشگاهي از اسناد تاريخي با محوريت نامگزيني همچنين اسناد هويتي و شناسنامه هاي قديمي به نمايش گذاشته شده بود.