ممنوعیت یک ماهه حفاری در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات نوروزری شهراری زنجان همچنین از آمادگی سازمان میادین شهرداری زنجان برای تامین میوه شب عید خبر داد و گفت: در این زمینه تلاش میشود با دیگر دستگاههای متولی هماهنگی لازم صورت گیرد.
وی ادامه داد: کانکسهای ویژه فروش میوه سطح نیز آماده توزیع میوه با قیمت مناسب به شهروندان است.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان از وجود اکیپهای سیار جمعآوری زبالههای شهری خبر داد و افزود: شهروندان میتوانند با اطلاع رسانی به این اکیپها، به جمعآوری زبالهها کمک کنند.
محمدی افزود: اگر شهروندان زبالههای خانگی خود را در موعد مقرر به بیرون از منزل منتقل کنند به جمعآوری آن کمک میکنند.
وی به تغییر زمان جمعآوری زبالههای شهر زنجان در آینده نزدیک اشاره و تصریح کرد: زمان جمعآوری زبالههای شهر زنجان از 15 اسفند به ساعت 21 شب تغییر میکند.
محمدی با اشاره به وظایف شهروندان در نظافت شهر ادامه داد: شستوشوی کرکره مغازهها و معابر خصوصی به زیباسازی شهر کمک شایانی میکند.
وی همچنین به در پیش بودن هفته گلکاری اشاره کرد و گفت: شهرداری در این هفته ضمن ارائه گلهای زینتی و نهال به مردم، فرهنگسازی استفاده از گل و درخت را در دستور کار قرار داده است .
معاون خدمات شهری شهردار زنجان به پروژههای افتتاح شده شهرداری در دهه فجر اشاره و اضافه کرد: دو ایستگاه آتشنشانی افتتاح شده ضریب ایمنی شهری را در سطح شهر افزایش میدهد .
محمدی گفت: شهرداری زنجان در حال آمادهسازی شهر برای ورود به سال جدید است.
وی از آغاز نظافت شهر به مناسبت در پیش بودن سال نو خبر داد و افزود: زیباسازی شهر و رنگآمیزی جداول آن آغاز شده است.
معاون خدمات شهری شهردار زنجان به ساماندهی ورودیهای شهر زنجان در آستانه سال نو اشاره و تصریح کرد: فضاسازی شهر به ویژه گلکاری میادین شهری توسط شهرداری در روزهای پایانی سال افزایش مییابد.
محمدی افزود: مدیریت امور شهری را از وظایف ذاتی شهرداریها اعلام کرد و گفت: وظایف شهرداری در آستانه آغاز سال نو مضاعف میشود.
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