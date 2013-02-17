زندانی شدن سه آلبانیایی به اتهام قاچاق 180 تن مواد منفجره

به گزارش خبرگزاری مهر، الحیات به نقل از یک منبع قضایی نوشت که دادگاهی در یمن سه شهروند آلبانیایی تبار را به اتهام قاچاق 180 تن مواد منفجره با یک کشتی مولداویایی به شش سال زندان محکوم کرد.



بر اساس این گزارش، قاضی دادگاه کیفری رسیدگی به امور تروریسم، حکم متهمان را قرائت کرد که به موجب آن، متهمان به شش سال زندان محکوم شدند و کشتی و مواد منفجره به نفع دولت یمن مصادره شد. افزون بر این، متهمان ملزم به پرداخت غرامتی به میزان 100 هزار دلار به بندر المکا در ساحل حضرموت شدند.

این منبع همچنین با بیان اینکه متهمان خواهان تجدید نظر در حکم هستند، اعلام کرد این سه شهروند آلبانیایی اعتراف کردند که از یک بندر در مونته نگرو آمده اند و برای سوختگیری وارد این بندر شده بودند.