معرفی نفرات برتر نخستین مسابقات بین المللی برنامه نویسی

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله فینال نخستین مسابقات بین المللی برنامه نویسی روز گذشته در دو نوبت صبح و عصر میان 10 برنامه نویس صاحب نام خارجی و 50 برنامه‌نویس نخبه ایرانی برگزار شد که کمیته داوری این مسابقات امروز اسامی 3 نفر برتر اول این مسابقات بین المللی را اعلام کرد.

براین اساس Peter Shih از کشور تایوان موفق شد مدل طلای این مسابقات را از آن خود کند و Mikhail Kever وEgor Kulikov از کشور روسیه نفرات دوم و سوم برگزیده این مسابقات شدند و مدال نقره و برنز این رقابتها را از آن خود کردند؛ در این راستا به عنوان جایزه به نفر اول 3 سکه طلا و صنایع دستی ایران، نفر دوم 2 سکه طلا و صنایع دستی و نفر سوم یک سکه طلا و صنایع دستی میناکاری ایرانی تعلق گرفت.

در این مسابقات برنامه نویسان ایرانی رتبه های ششم به بعد را به خود اختصاص دادند و 5 نفر برتر این مسابقات شرکت کنندگان خارجی بودند.

مرحله فینال نخستین دوره مسابقات بین المللی برنامه نویسی پس از گذراندن دو مرحله حذفی و انتخابی از میان 3100 شرکت کننده خارجی از 54 کشور جهان و 1700 شرکت کننده ایرانی روز گذشته در تهران برگزار شد که در نهایت 3 برنامه نویس از میان 60 برنامه نویس راه یافته به مرحله فینال به عنوان برگزیدگان نهایی این مسابقات معرفی شدند.

فینال این مسابقات میان مدال آوران و سهمیه داران بین المللی برنامه نویسی و کامپیوتر در دو رده سنی دانش آموزی و دانشجویی برگزار شد.

مسابقه برنامه‌نویسی بیان از جمله مسابقات معتبر جهانی در زمینه برنامه‌نویسی است که نخستین دوره بین‌المللی آن با حضور شرکت‌کنندگانی از روسیه، چین، بلاروس، ژاپن، لهستان، کره جنوبی و سوئیس و ایران برگزار شد.

رده بندی نهایی مسابقه برنامه نویسی بیان به شرح زیر است:

۱. Peter Shih

۲. Mikhail Kever

۳. Egor Kulikov

۴. Zejun Wu

۵. Dmitry Egorov

۶. سهیل احسانی

۷. علی فیوج نوملی

۸. Veselin Georgiev

۹. سید حامد ولی‌زاده

۱۰. حامد صالح

۱۱. علی بابایی چشمه احمدرضایی

۱۲. محمد‌رضا ملکی

۱۳. Kelvin Yang

۱۴. مجید فرهادی

۱۵. علیرضا فرهادی

۱۶. پویا ظفر

۱۷. Yiming Li

۱۸. محمدرضا صبوری کارخانه

۱۹. سعید ایلچی

۲۰. کیوان علیزاده