گردهمایی دبیران طرح گفتمانهای دینی در کرمان برگزار می شود

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این گردهمایی صبح دوشنبه با هدف تبادل نظر و ارتقای سطح برنامه ها صبح روز دوشنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزار می شود.

وی تصریح کرد: طرح گفتمانهای دینی در استان کرمان به خوبی در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی به خصوص در بین جوانان موثر بوده است.

تیموری ادامه داد: این طرح در استان کرمان به خوبی اجرا شده است و نتایج مطلوبی را نیز هم اکنون شاهد هستیم.



وی از حضور مدير كل امور فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي در این گردهمایی خبر داد و گفت: در این نشست از دبیران برتر استان کرمان نیز تقدیر خواهد شد.

وی همچنین از بازدید مدير كل امور فرهنگی سازمان تبليغات اسلامی از شهرستانهای راور و زرند به منظور شرکت در جلسه اساتید و طلاب این شهرستانها و دیدار با مسئولان خبر داد.