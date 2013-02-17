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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۲۱

تیموری در گفتگو با مهر:

گردهمایی دبیران طرح گفتمانهای دینی در کرمان برگزار می شود

گردهمایی دبیران طرح گفتمانهای دینی در کرمان برگزار می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: دبير اجرايي طرح گفتمان هاي ديني اداره كل تبليغات اسلامي استان کرمان از برگزاری گردهمایی دبیران طرح گفتمانهای دینی در کرمان خبر داد.

مهدی تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این گردهمایی صبح دوشنبه با هدف تبادل نظر و ارتقای سطح برنامه ها صبح روز دوشنبه در اداره کل تبلیغات اسلامی استان کرمان برگزار می شود.

 

وی تصریح کرد: طرح گفتمانهای دینی در استان کرمان به خوبی در زمینه پاسخگویی به سوالات و شبهات دینی به خصوص در بین جوانان موثر بوده است.

 

تیموری ادامه داد: این طرح در استان کرمان به خوبی اجرا شده است و نتایج مطلوبی را نیز هم اکنون شاهد هستیم.


وی از حضور مدير كل امور فرهنگي سازمان تبليغات اسلامي در این گردهمایی خبر داد و گفت: در این نشست از دبیران برتر استان کرمان نیز تقدیر خواهد شد.

 

وی همچنین از بازدید مدير كل امور فرهنگی سازمان تبليغات اسلامی از شهرستانهای راور و زرند به منظور شرکت در جلسه اساتید و طلاب این شهرستانها و دیدار با مسئولان خبر داد.

کد مطلب 2000055

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