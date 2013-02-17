اداره کل تبلیغات و تشکلهای دینی خراسان شمالی از بیانات حیکمانه رهبر انقلاب حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: بیانات شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) درخصوص بداخلاقی های صورت گرفته و حوادث اخیر در فضای سیاسی کشور از هر جهت راه گشا بود.

متن کامل این بیانیه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

باردیگر نقش محوری و کلیدی ولایت فقیه در سکان داری نظام مقدس اسلامی رخ نمود و جلوه گر شد.

بیانات بلیغ رهبر معظم انقلاب اسلامی ( مدظله العالی ) در ملاقات با مردم شریف آذربایجان به مناسبت سالروز قیام شکوهمند مردم تبریز، در تمامی مسائل مهم پیش رو، برای ملت شریف ایران و مسئولان خدمتگزار، فصل الخطاب، شفاف، روشن و از هر جهت راهگشا بود.

حضور پرشور و گسترده ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن در سراسر کشور، لبیت سراسری و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی ) بود و خیالات خام دشمنان را به امید سست کردن مردم نقش و بر آب کرد و حضور ملت ایران در 22 بهمن مانند بهمنی بر سر دشمنان ایران اسلامی فرود آمد.

جمهوری اسلامی ایران امروز، در فضای جوسازی های متهمانه رسانه های استکباری، در اوج عزت و اقتدار است و به تشدید رفتار و حرکات غیر منطقی سران ایالات متحده و تکرار درخواست مذاکره از سوی آنها ، بیش از پیش موضع انفعال دولتمردان بی منطق آمریکایی را نشان می دهد.

بیانات شفاف و روشن رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) درخصوص بداخلاقی های صورت گرفته و حوادث اخیر در فضای سیاسی کشور از هر جهت راه گشا بود و همانطور که معظم له تاکید فرمودند، مردم آرامش اخلاقی و روانی می خواهند و همه مسئولین باید رفاقت ها را شدت بخشند.

با توجه به تاکیدات مقام عظمای ولایت (مدظله العالی ) هوشیاری در مقابل توطئه های دشمنان و رسیدگی به مسائل معیشتی مردم باید نصب العین همه مسئولین کشور، دولت و مجلس باشد تا با استعانت از خداوند متعال، و پیشه کردن تقوا و صبر و تمرکز با همه توان برای حل مشکلات مردم و کشور، دشمن را در زمینه مسائل اقتصادی نیز ناکام نماییم.

در پایان تشکلهای دینی و فعالان فرهنگی به عنوان بزرگترین تشکل مردمی با عشق جانانه هشدارها و فرامین رهبر معظم انقلاب را نصب العین حیات و ممات خود دانسته و در تبعیت و تلاش در جهت اجرایی نمودن خواسته های مقام عظمای ولایت از هیچ تلاش و کوشش دریغ نورزیده و با افتخار همچون گذشته با جان و دل در خدمت نظام مقدس اسلامی و ملت بزرگوار بوده و در حفظ آرامش و نشاط و وحدت و همدلی هیچ کوتاهی نخواهد کرد.

لذا با توجه به درک صحیح وضعیت و شرایط که منجر به هدایت به موقع از سوی رهبری معظم انقلاب شده است،از همه مسئولین عالی مقام بویژه قوای سه گانه انتظار می رود که تمام سعی و تلاش و دقت خویش را در جهت بازگشت عقلانیت، قانون مداری،بازگشت اخلاق و آرامش به جامعه و توجه جدی به حل مشکلات معیشتی مردم عنایت ویژه مبذول داشته، تا خواسته به حق مقام معظم رهبری (مدظله العالی) که همان آرامش جامعه و شادابی ملت و توسعه و پیشرفت کشور و تعالی نظام مقدس انقلاب اسلامی است بیش از پیش تحقق یابد.