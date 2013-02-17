محمد تقی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: همایش پایانی دو پروژه تحقیقاتی در این شرکت برگزار شد و به طور رسمی به پایان رسید.



وی افزود: اولین پروژه با عنوان" روش کارآمد و اقتصادی برای رفع ضعف ولتاژ خطوط فشار متوسط" اجرا شد كه حاصل آن طراحی و ساخت بوستر برای بهبود ضعف ولتاژ خطوط بسیار طولانی است که کاربرد زیادی در بهبود وضعیت ولتاژ خطوط طولاني در مناطق دور دست خواهد داشت و هم اکنون کاربرد آن در شبکه با شروع ساخت بوستر مربوطه آغاز شده است.



مرادی تصریح کرد: پروژه "بررسی اقتصادی روشهای مختلف کاهش تلفات در شبکه های توزیع استان" دیگر طرح اجرا شده در این شرکت است که حاصل آن بررسي راههاي مختلف کاهش تلفات در سه فیدر نمونه شهرستان قزوين و ارائه راهكار فنی و اقتصادی برای كاهش تلفات اين فيدرها محسوب می شود.



این مسئول یادآورشد: این طرح قابليت پياده سازی در ساير فيدرهای شبكه توزيع را نيز دارد.



مرادی تصریح کرد: در سالهای اخير 10 پروژه تحقيقاتی اجرا شده و به پایان رسیده و سه پروژه نيز در دست اقدام است و از دو پروژه دانشجويی دانشگاه صنعتی شريف نيز حمايت مالي صورت گرفته است.



معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین افزود: براي اجرا و نظارت پروژه هاي تحقيقاتي تفاهم نامه هايي با دانشگاههای صنعتی شريف، خواجه نصيرطوسي، دانشگاههای امام خمينی(ره)، آزاد اسلامی قزوين، دانشگاه صنعت آب و برق و پارك علم و فناوری امضاء شده است.