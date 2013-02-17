کفش اسکی حادثه ساز شد/ آتش بی احتیاطی در کارگاه نجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، کفش اسکی این بار زنگ صدای آتش نشانی را برای حضور آتش نشانان به صدا درآورد.

در پی تماس مسئولان اورژانس بیمارستان طالقانی با سامانه 125 آتش نشانی و درخواست کمک از آتش نشانان، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ زنگ ایستگاه 64 را به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله بسوی بیمارستان طالقانی در خیابان ولنجک حرکت کردند.

رامین نایب پور فرمانده گروه ویژه کوهستان در این باره گفت: در قسمت اورژانس بیمارستان طالقانی جوان 24 ساله ای بنام علی-ب که در حال اسکی روی ارتفاعات ولنجک از ناحیه مچ پا آسیب دیده بود- با کفش اسکی بستری شده بود.

وی افزود: تلاش پزشکان و عوامل اورژانس برای درآوردن کفش اسکی بی نتیجه مانده بود که آتش نشانان با استفاده از تجهیزات نجات و دستگاه فرز اقدام به برش کفش قطور اسکی از پای این جوان کرده و پس از اندکی تلاش موفق شدند کفش نامناسب را از پای وی خارج کنند.

آتش بی احتیاطی در کارگاه نجاری

آتش سوزی کارگاه نجاری در خیابان شمیران نو با سرعت عمل آتش نشانان مهار و خاموش شد.

در پی تماس شهروندان با سامانه 125 آتش نشانی و مبنی بر مشاهده دود و آتش از یک کارگاه نجاری، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ زنگ ایستگاه 17 را به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سمت شمیران نو، خیابان هجبری اعزام شدند.

مصطفی خوشبویی فرمانده آتش نشانان که در محل حادثه حضور داشت در این باره گفت: با رسیدن به محل حادثه از انتهای این کارگاه نجاری شعله و دود زیادی به بیرون زبانه می کشید و به علت وجود مواد قابل اشتعال احتمال سرایت آتش سوزی به اطراف زیاد بود.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله با تجهیز خود به دستگاه های تنفسی و قطع برق و گاز کارگاه، بوسیله یک رشته لوله آبرسانی شروع به مهار آتش کردند و موفق شدند در کمترین زمان ممکن آن را مهار و خاموش کنند.

خوشبویی گفت: آتش نشانان پس از مهار کامل آتش و تخلیه دود و دادن تذکرات ایمنی به مالک کارگاه به عملیات خود پایان دادند.علت این حادثه، افتادن ته سیگار روشن بر روی مواد قابل اشتعال اعلام شد.

بی احتیاطی در گودبرداری حادثه ساز شد

باز هم گودبرداری غیراصولی حادثه ساز شد. رعایت نکردن اصول صحیح هنگام گودبرداری، شکستگی لوله اصلی آب را در میدان بهاران در پی داشت.

در پی تماس تعدادی از همشهریان با سامانه 125 آتش نشانی مبنی بر شكستگی لوله اصلی آب، ستادفرماندهی آتش نشانی تهران، بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 65 را به محل حادثه در میدان بهاران، خیابان فرد محمودی، كوچه ابراهیمی پلاك 2 اعزام کرد.

ناصر حاجی گل افسر آماده منطقه پنج عملیات در این باره اظهار داشت: در یك زمین گودبرداری شده به مساحت تقریبی 600 متر مربع از ناحیه ضلع همجوار كوچه رفیع زاده لوله اصلی انشعاب آب تركیده و زمینی به مساحت 300 متر مربع خاكریز معبر را شسته و احتمال آوار و ریزش منزل های همجوار وجود داشت.

وی افزود: آتش نشانان بلافاصله همزمان با جلوگیری از رفت و آمد شهروندان در محدوده خطر شروع به ایمن سازی محل با استفاده از نوار احتیاط کرده و ساکنین ساختمان های مجاور را به بیرون از منازلشان هدایت کردند.

سقوط جرثقیل بر روی ساختمان در حال ساخت

مستحکم نبودن جک های جانبی منجر به سقوط جرثقیل 40 تنی بر روی ساختمان نیمه ساز شد.

وقوع این حادثه به سامانه 125 آتش نشانی تهران اطلاع داده شد که بلافاصله با هماهنگی ستاد فرماندهی این سازمان، گروه امداد و نجات یک راهی محل حادثه در خیابان ملت شد.

موسی قیامی افسر آماده منطقه یک سازمان آتش نشانی تهران در مورد چگونگی بروز این حادثه گفت: یک دستگاه جرثقیل سنگین در مجاورت پروژه ساختمانی در حال کار کردن بود که به علت عدم توانایی اپراتو و همچنین سست بودن صفحات زیرین جک ها وشکستن جک ها، ناگهان جرثقیل به یک طرف واژگون شد وبوم آن نیزبر روی طبقه دوم این پروژه فروافتاد.

وی افزود: پس از حضور آتش نشانان در محل حادثه، بسرعت اقدامات اولیه برای ایمن سازی محل وهم چنین تخلیه افرادی که در اطراف محل حادثه تجمع کرده بودند انجام شد.

قیامی با اشاره به این که خوشبختانه در جریان این اتفاق به هیچ کس آسیب جانی نرسید، اظهار داشت: نجاتگران آتش نشانی اقدامات لازم را انجام دادند تا بتوانند جرثقیل را به حالت اولیه بازگردانند.