منطقه سراب قنبر کرمانشاه قابلیت تبديل شدن به يك منطقه ويژه گردشگري را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمي به همراه جمعي از مديران استان از منطقه سراب قنبر براي اجراي آن به منطقه ويژه گردشگري بازديد كرد.

وي همراه جمعي از مديران استان از محل اجراي منطقه ويژه گردشگري سراب قنبر بازديد و در جريان آخرين اقدامات صورت گرفته براي اجراي آن قرار گرفت.

هاشمي در اين بازديد گفت: مناطق مختلفي در كرمانشاه از جمله منطقه سراب قنبر داراي قابليت هاي خاصي براي تبديل شدن به منطقه ويژه گردشگري مي باشند.

وي با تاكيد بر بررسي دقيق راهكارهاي مختلف جهت اجراي طرح و محل مناسبي براي تبديل به منطقه ويژه گردشگري گفت: اين منطقه قابليت لازم را براي تبديل شدن به منطقه ويژه گردشگري داراست اما اجرا و تعيين محدوده طرح بايد با نظرات كارشناسي بسيار دقيق همراه باشد.

وي افزود: اجراي صحيح طرح گردشگري مي تواند اين منطقه را به يك منطقه ويژه گردشگري و تفريحي در غرب كشور تبديل كند.

وي همچنين از مسولين ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان كه در اين بازديد حضور داشتند ، خواست در اجراي طرح ساماندهي طاق بستان نهايت تلاش و اهتمام خود را بكار گيرند.

شايان ذكر است، با اجراي طرح منطقه ويژه گردشگري سراب قنبر، علاوه بر ايجاد يك منطقه توريستي و تفريحي، در كاهش حجم ترافيك در گرايش مردم به سمت مركز تفريحي ديگر بسيار موثر خواهد بود.

هفتمين جلسه ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز استان برگزار شد



هفتمين جلسه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز استان به رياست استاندار كرمانشاه و با حضور اعضاء در محل سالن جلسات استانداري برگزار شد.

دادوش هاشمي در اين جلسه با اشاره به افزايش قيمت گوشت قرمز، خواستار به كارگيري تمامي راهكارهاي لازم براي جلوگيري از قاچاق احشام از مرزهاي استان شد.

وي گفت: نيروهاي نظامي و انتظامي استان بايد با جديت و تلاش ويژه تمهيدات لازم را براي جلوگيري از قاچاق احشام بيانديشند زيرا با اين اقدام قيمت گوشت قرمز كاهش خواهد يافت.

وي با ببان اينكه بايد اقدامات ويژه اي در مرزهاي استان صورت گيرد، اظهار داشت: افزايش قيمت گوشت به هيچ عنوان پذيرفتني نيست لذا اقدمات ويژه براي جلوگيري از قاچاق احشام ضروري است.

استاندار كرمانشاه تصريح كرد: قاچاقچيان كالا و احشام تنها به فكر منافع نامشروع خود هستند و از ضربه زدن به منافع و اقتصاد ملي هيچ ابايي ندارند بنابراين با اين گونه افراد بايد با شديدترين نحوه برخورد كرد.

هاشمي بيان داشت: از نيروهاي نظامي و انتظامي استان ميخواهيم همچنان كه با تمامي جديت و تلاش در راستاي مقابله با قاچاقچيان برخورد داشته اند اين بار نيز با اهتمام ويژه وارد صحنه برخورد با اين افراد شوند.

وي گفت: همچنين از مردم مرزنشين و عشاير منطقه نيز مي خواهيم همچنانكه دولت به فكر منافع اقتصادي آنان بوده و اقدامات خوبي جهت بازگشايي مرزها و بازارچه ها از سوي دولت صورت گرفته، مي خواهيم كه با نيروهاي نظامي و انتظامي در برخورد با قاچاقچيان همكاري و مشاركت داشته باشند و همچون گذشته عرق و تعصب خود را به منافع اقتصادي كشورخود نشان دهند.

هاشمي ادامه داد: فرمانداران شهرستان هاي مرزي نيز بايد زمينه را براي جلوگيري از قاچاق احشام به دقت فراهم سازند و راهكارهاي لازم را در اين راستا مورد بررسي قرار دهند.

استاندار كرمانشاه همچنين با اشاره به اقدامات صورت گرفته براي جلوگيري از قاچاق طلا و ارز طي چند مدت گذشته بيان داشت: بايد از نيروهاي امنيتي، انتظامي و نظامي در برخورد با قاچاق طلا و ارز در مرزهاي استان تقدير و تشكر كنيم و خوشبختانه در اين راستا موفقيت هاي خوبي حاصل شده است.

در اين جلسه دكتر شهريار حيدري مدير كل امنيتي و انتظامي استانداري نيز گفت: هر گونه تحركات افراد ضد انقلاب و قاچاقچيان در مرزهاي استان زير ذره بين دقيق نيروهاي انتظامي و امنيتي قرار دارد و با هر گونه ايجاد نا امني به شدت برخورد مي شود.

وي افزود: در اين جلسه جهت برخورد با حمل غير قانوني و قاچاق احشام مصوبات خوبي به تصويب رسيد و استاندار محترم تمامي نيروها را جهت مبارزه با اين پديده فراخواندند.

به منظور آمادگي لازم براي مقابله با حوادث طبيعي طرح جامع خطرپذيري استان كرمانشاه تهيه مي شود

جلسه هماهنگي لازم براي هم انديشي و ارائه راهكارهاي عملي به منظور تهيه طرح هاي كاهش خطر پذيري زلزله، سيل و خشكسالي در استان تشكيل شد.

جلسه هماهنگي تهيه طرح هاي كاهش خطر پذيري زلزله، سيل و خشكسالي در استان با حضور مديركل مديريت بحران استانداري و همچنين كارشناسان ذيربط از سازمان هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و شركت آب منطقه اي غرب در حوزه معاونت عمراني استانداري تشكيل و بر تهيه طرح جامع خطرپذيري استان تاكيد شد.

در اين نشست با عنايت به دستور العمل ابلاغي سازمان مديريت بحران كشور مقرر شد كه دستگاه هاي مذكور نسبت به تهيه و تنظيم بانك هاي اطلاعاتي ارائه شده اقدام و ضمن طرح در جلسات كارگروه هاي تخصصي مربوطه، مراتب براي انجام مراحل تكميلي به اداره كل مديريت بحران استان ارسال کنند.

لازم به ذكر است، تهيه طرح جامع خطرپذيري استان مي تواند ديدگاهي روشن و واقع بينانه از خطرات بالقوه استان را ترسيم نموده تا از آن طريق استان بتواند پيش بيني و پيشگيري هاي لازم براي آمادگي و مقابله با اين حوادث طبيعي فراهم کند.

