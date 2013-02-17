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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۷

ارجمند:

فاز سوم مرمت راسته عبدالعلی بیک زنجان آغاز مي شود

فاز سوم مرمت راسته عبدالعلی بیک زنجان آغاز مي شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان گفت: سومين فاز از مرمت راسته عبدالعلي بيك بازار تاريخي زنجان آغاز مي شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند افزود: با توجه به وضعيت مساعد جوي، مرمت راسته عبدالعلي بيك بازار زنجان از اسفند ماه سال جاري آغاز مي شود.

وي با بيان اينكه موافقتنامه يك ميليارد ريالي اعتبار براي مرمت اين راسته مبادله شده است افزود: کارهای مطالعاتی و تهیه نقشه‌های اجرایی آن انجام شده است و دو راسته فرعي كوچك نيز در كنار اين راسته مرمت خواهد شد.

مسئول دفتر فني اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان زنجان افزود: از اقدامات مرمتي در اين طرح، بدنه راسته عبدالعلی بیک از جمله حجرات و پایه‌های مابین حجرات به صورت نمای سنتی وآجرنما است.

ارجمند گفت: پروژه مرمت راسته عبدالعلی بیک به مشاور مربوطه واگذار شده است و تهیه نقشه‌های اجرایی و امور مطالعاتي آن نيز انجام شده است.

 

کد مطلب 2000067

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