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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۳۶

فرماندار شهرستان دهلران خواستان نظارت بیشتر بر بازار شد

فرماندار شهرستان دهلران خواستان نظارت بیشتر بر بازار شد

دهلران - خبرگزاری مهر:فرماندار شهرستان دهلران خواستان نظارت بیشتر بر بازار شب عید امسال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده ظهر یکشنبه در نشست تنظیم بازار شهر ستان دهلران با انتقاد از گرانی اجناس و کالا در این شهر ستان گفت: برخی از گرانی ها مر بوط به بخش عمومی کشور است وبخشی هم مر بوط به حوزه کاری ما است.

وی افزود: دستگاه های مرتبط با بازار باید به صورت جدی وارد عمل شوند وبا  افراد متخلف برخورد قانونی کنند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: تخلف افر اد سوجو باید در کمترین زمان ممکن  مورد برسی قرار بگیرد و برابرقانون با آنها بر خورد شود.

رئیس تنظیم بازار شهر ستان دهلران گفت: انتظار داریم نظارت در شهر ستان به صورت جدی و مستمر در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد.

وی بیان داشت: باتوجه به نز دیک شدن به پایان سال اداره صنعت معدن و تجارت اقدام به ذخیر سازی اقلام مورد نیاز مردم کند تا شاهد کمبود کالا در پایان سال نباشیم.

علیزاده افزود: متاسفانه در بحث نظارت در شهرستان به خوبی عمل نمی شود چرا ما شاهد افزایش قیمت در سطح بازار هستیم.

فرماندار دهلران گف : آن چه که ما در سطح بازار دهلران مشاهده می کنیم نوساناتقیمت است و باید در بحث نظارت ها باید تجدید نظر شود.

وی افزود: با ارئه آمار و ارقام  نمی شود بازار را کنترل کرد چرا که افراد سوجو یی وجود دارند تا از فرصت استفاده می کنند و اقدام به گران فروشی  ویا کم فروشی می کنند.

رئیس کمیته تنظیم بازار شهر ستان دهلران بیان داشت: مسئولین نظارتی باید به اندازه وقت برای کنترل بازار بگذارند که افراد به خود اجازه گران فر وشی یا کم فروشی ندهند.

علیزاده  افزود: نظارت باید طوری باشد که مردم بداند پشتیبانی برای برخورد با افراد متخلف دارند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: ما باید نتیجه  جلسات تنظیم بازار را ببینیم و تنها روی کاغذ و در حد حرف باقی نمانند.

وی افزود: برای کنترل بازار نیاز به اقدامات باز دارنده هستیم  که مسئولین مرتبط باید در این راستا همکاری و جدیدت بیشتری داشته باشند.

کد مطلب 2000068

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