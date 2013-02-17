فرماندار شهرستان دهلران خواستان نظارت بیشتر بر بازار شد

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد علیزاده ظهر یکشنبه در نشست تنظیم بازار شهر ستان دهلران با انتقاد از گرانی اجناس و کالا در این شهر ستان گفت: برخی از گرانی ها مر بوط به بخش عمومی کشور است وبخشی هم مر بوط به حوزه کاری ما است.

وی افزود: دستگاه های مرتبط با بازار باید به صورت جدی وارد عمل شوند وبا افراد متخلف برخورد قانونی کنند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: تخلف افر اد سوجو باید در کمترین زمان ممکن مورد برسی قرار بگیرد و برابرقانون با آنها بر خورد شود.

رئیس تنظیم بازار شهر ستان دهلران گفت: انتظار داریم نظارت در شهر ستان به صورت جدی و مستمر در دستور کار متولیان امر قرار بگیرد.

وی بیان داشت: باتوجه به نز دیک شدن به پایان سال اداره صنعت معدن و تجارت اقدام به ذخیر سازی اقلام مورد نیاز مردم کند تا شاهد کمبود کالا در پایان سال نباشیم.

علیزاده افزود: متاسفانه در بحث نظارت در شهرستان به خوبی عمل نمی شود چرا ما شاهد افزایش قیمت در سطح بازار هستیم.

فرماندار دهلران گف : آن چه که ما در سطح بازار دهلران مشاهده می کنیم نوساناتقیمت است و باید در بحث نظارت ها باید تجدید نظر شود.

وی افزود: با ارئه آمار و ارقام نمی شود بازار را کنترل کرد چرا که افراد سوجو یی وجود دارند تا از فرصت استفاده می کنند و اقدام به گران فروشی ویا کم فروشی می کنند.

رئیس کمیته تنظیم بازار شهر ستان دهلران بیان داشت: مسئولین نظارتی باید به اندازه وقت برای کنترل بازار بگذارند که افراد به خود اجازه گران فر وشی یا کم فروشی ندهند.

علیزاده افزود: نظارت باید طوری باشد که مردم بداند پشتیبانی برای برخورد با افراد متخلف دارند.

فرماندار دهلران اظهار داشت: ما باید نتیجه جلسات تنظیم بازار را ببینیم و تنها روی کاغذ و در حد حرف باقی نمانند.

وی افزود: برای کنترل بازار نیاز به اقدامات باز دارنده هستیم که مسئولین مرتبط باید در این راستا همکاری و جدیدت بیشتری داشته باشند.