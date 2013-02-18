برگزاری همایش مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور مدیران ارشد بخش های دولتی و خصوصی استان و به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان برگزار می شود.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص این همایش می توانند به سایت Alborz.irannsr.org و یا با مدیر اجرایی شماره تلفن 09194966649 تماس حاصل نمایند.

جلسه کمیسیون دانشجویی شورای تأمین استان البرز برگزار شد

كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان البرز به رياست مدير كل سياسي و انتخابات وزارت کشور در استانداری برگزار شد.





جلسه کمیسیون دانشجویی شورای تأمین استان البرز با حضور پورموسوی مدیرکل سیاسی وزرات کشور و ناصر رجبی معاون سیاسی، امنیتی واجتماعی استاندار در سالن شهید رجایی استانداری در کرج تشکیل شد.



ایجاد فضای سالم برای برگزاری انتخابات، بستر سازی برای حضور گسترده مردم با توجه به اینکه دانشجویان واساتید جزءگروه های مرجع ونخبگان جامعه هستند، بصیرت افزایی با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها، برگزاری کرسی های آزاد اندیشی برابرقوانین ومقررات جاری با حضور مسئولین دانشگاه ها، استفاده از مناسبت های پیش رو در راستای تبیین حضور گسترده در انتخابات آتی(92) و استفاده از ظرفیت ها وقابلیت ها ی گروه های راهیان نور در بهره مندی دانشجویان از این امکان در این کمیسیون مطرح شد.

دستگيري متخلفان شروع به شكار غيرمجاز در منطقه طالقان

حشمت اله كشيري مسئول اداره حفاظت محيط زيست طالقان از دستگيري متخلفين شروع به شكار غير مجاز در اين منطقه خبر داد.





حشمت الله کشیری افزود: پرسنل يگان اين اداره در حين گشت و كنترل در حوزه پايين طالقان، مسيرهاي انگه و پرگه در 70 كيلومتري شهر طالقان به يك اكيپ با 3 قبضه اسلحه گلوله زني و ساچمه زني كه اقدام به شروع به شكار غير مجاز نموده بودند برخورد و از اقدامات متخلفين جلوگيري و آلات شكار غير مجاز نيز كشف و ضبط شد.

كشيري افزود: متخلفين بعد از دستگيري و تشكيل پرونده تخلف به مراجع قضايي معرفي شدند.

رها سازي يك بهله سارگپه در منطقه حفاظت شده البرز جنوبي

يك بهله پرنده شكاري سار گپه از راسته شاهين سانان كه از متخلفان ضبط شده بود، توسط ماموران منطقه حفاظت شده البرز جنوبي در طبيعت رهاسازي شد.

حكيمي معاون مدير كل و رئيس اداره حفاظت محيط زيست شهرستان كرج با اعلام این خبر افزود: براساس مواد قانوني 10،11 و 12 شكار صيد مبني بر ممنوعيت شكار و نگهداري هرگونه جانور وحشي،در صورت مشاهده ماموران و يا گزارش تخلف در زمينه هاي فوق با متخلفان براساس موازين قانوني رفتار خواهد شد.





وي همچنين از همشهريان و دوستداران حيات وحش تقاضا کرد در صورت مشاهده هر گونه زنده گيري و نگهداري حيوانات وحشي به صورت غيرمجاز مراتب را به نزديكترين پايگاه و يگان محيط زيست اطلاع و با شماره تلفنهاي 32504905 و32504962 تماس حاصل نمايند.