سازمان نظام مهندسی سالانه یک هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرخزاد عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که به مناسبت روز مهندس در محل مجتمع فرهنگی شهید آوینی قزوین برگزار شد اظهارداشت: موفقیت های مجموعه نظام مهندسی استان، نتیجه حاکمیت تفکر بسیجی بر سازمان نظام مهندسی است.



وی افزود: در حال حاضر سازمان نظام مهندسی استان قزوین بیش از شش هزار نفر در رشته های هفت گانه عضو سازمان نظام مهندسی استان هستند.



ساخت مسکن مهر در قزوین با مصالح داخلی



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین بیان کرد: در ساخت مسكن مهر مصالح تولیدات داخلی جایگزین اقلام وارداتی شده است.



وی یادآورشد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود در كشور و طرح اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری در حمایت از تولید ملی در بخش ساخت و ساز در استان قزوین با برنامه ریزی انجام شده ضمن حذف بعضی از کالاهای خارجی از جمله درب های ضد سرقت تمام نیاز ساختمان های مسکن مهر به این کالا از تولیدات داخلی تامین شده که این کار ضمن ایجاد اشتغال زمینه حمایت از واحدهای تولید ایرانی و تامین سود اقتصادی آنها را فراهم کرده است.



تشکیل مجمع متخصصین در قزوین



رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین افزود: یكی دیگر از اتفاقات خوب این حوزه در سطح استان، تشكیل مجمع متخصصان استان است كه این مجمع برای نخستین بار در سراسر كشور در قالب 10 تشكل فعال شده است.



وی، از انعقاد تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، نظام مهندسی معدن، سازمان نظام پزشکی، نظام پرستاری، نظام دامپزشکی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، کانون وکلا، اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با نام مجمع تشکل‌های تخصصی استان قزوین خبر داد.



فرخزاد با توجه به برگزاری انتخابات شورهای شهر در سال آینده گفت: منتخبان مردم لازم است استفاده از ظرفیت های استانی و محلی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند.

قزوین 150 معدن فعال دارد



رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در ادامه گفت: استان قزوین دارای 150 معدن فعال است و در 300 معدن فعالیت اکتشافی صورت می گیرد.



تقی نبئی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین در سال 87 تنها 60 عضو داشت ولی هر ساله به صورت میانگین 20 درصد به این آمار افزوده شده به طوری که در حال حاضر این سازمان 280 عضو دارد.



وی عنوان کرد: از جمله رشته های موجود در این سازمان، مهندسی معدن، زمین شناسی، متالوژی با گرایش استخراجی است و عمده فعالیت های این سازمان نظارت بر اجرا و طراحی پروژه های معدنی نظیر کشف و استخراج است.



نبئی یادآورشد: استان قزوین به لحاظ صنایع معدنی بسیار غنی است و همچنین به لحاظ تولید خاک های صنعتی که در ساخت کاشی و سرامیک استفاده می شود، رتبه نخست کشوری را دارد.



بوئین زهرا بیشترین معادن فعال استان را دارد



رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین تصریح کرد: بیشترین تمرکز معادن استان در جنوب شهرستان بوئین زهرا در اطراف کوه رامند تا شهرستان طارم قرار دارد.



وی عنوان کرد: منطقه حفاظت شده باشگل نیز دارای معادنی از جمله آلومنیت است ولی برای بهره برداری از این معادن باید از سازمان محیط زیست مجوز صادر شود که در این خصوص نیز سرمایه گذار وجود دارد ولی طرح مناسب ارائه نمی شود.



نبئی در پایان یادآورشد: استان قزوین در تولید شن، ماسه، کاشی و شیشه دارای رتبه های برتر و از استانهای شاخص کشور است