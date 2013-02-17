خیر بابلی 15 هزار متر زمین و 30 میلیارد ریال به آموزش و پرورش کمک کرد

عیسی لطیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمد اسماعيل فاطري خير نيك انديش اين شهرستان با انعقاد قراردادي در اداره آموزش و پرورش، ساخت مجتمع آموزشي و پرورشي 12 كلاسه با زير بناي 4 هزار متر مربع با هزينه 30 ميليارد ريال را پذيرفت.

وي افزود: اين مدرسه 12 كلاسه در زميني به مساحت 15 هزار مترمربع كه خود اهدا کرده را در زير بناي 4 هزار متري خواهد ساخت و كليه هزينه مراحل ساخت آن توسط خيرمدرسه ساز محمد اسماعيل فاطري انجام مي شود.

لطيفي بابيان اينكه فضاي آموزشي و پرورشي مطلوب يكي از مولفه هاي مهم در سند پر افتخار تحول بنيادين است، تصریح کرد: اين گونه اعمال ، فرصت هاي طلايي است كه خداوند بزرگ و بلند مرتبه در اختيار دوستداران حقيقي اش قرار داده است و تحت عنوان اعمال صالحه و باقيات و صالحات در قرآن و احاديث از آن ياد شده است.

مدير آموزش و پرورش شهرستان بابل تصريح كرد: با عنايت به طرح تحول بنيادين درآموزش و پرورش، تشكيل مجتمع هاي آموزشي شهري و روستايي و اجراي نظام آموزشي جديد ، آموزش و پرورش شهرستان بابل بيش از گذشته نيازمند ياري خيرين نيكوكار مدرسه ساز بوده و به منظور گسترش فضاهاي آموزشي ، پرورشي و ورزشي از همكاري اين عزيزان استقبال مي كند.

لطيفي، اين حركت بزرگ را جزو صدقات جاريه دانست و افزود: مدرسه جايگاه تربيت آينده سازان كشور و انقلاب است و با تربيت صحيح اسلامي زمينه رشد و تكوين و تعالي دانش آموزان فراهم مي آيد.