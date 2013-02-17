به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم اظهار داشت: اقشار ناتوان، نیازمند و آسیب‌پذیر جامعه نیازهای گسترده‌ای در تمامی ابعاد و عرصه‌ها دارند و آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است، توجه به تمام ابعاد و زوایای رفع این نیازها است.

سید وحید حسینی حقیقی افزود: یکی از کمک‌هایی که کمیته امداد ارائه می‌کند اجرای طرح سوء تغذیه است که برای کودکان زیر شش سال که از تغذیه خوبی برخوردار نیستند اجرا می شود که از ابتدای سال تا کنون 80 کودک از این طرح بهره‌مند شده است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه هزینه درمان در استان بسیار بالا است، لذا کمیته امداد خدماتی پرداخت هزینه ویزیت، بستری، دارو و.... را برای درمان مددجویان نیازمند ارائه می‌کند. در 10 ماهه سال جاری 120 مددجو از این کمک ها بهره‌مند شده‌اند و بیش از 190میلیون ریال برای پرداخت این کمک‌ها هزینه شده است.

پرداخت جهيزیه به 50 نوعروس تحت حمایت کمیته امداد کنگان در دهه فجر

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کنگان اظهار داشت: این نهاد مردمی با توجه به اهمیت شناخت درست و رفتار مناسب در زندگی مشترک اقدام به ارائه خدمات مختلفی مانند: برگزاری کلاس‌های آموزشی و خدمات مالی برای خانواده ها می‌کند که نتیجه مثبتی نیز داشته است.

مراد شمس‌الدینی اضافه کرد: یکی از اقداماتی که در ابتدای شروع زندگی مشترک به فرزندان تحت حمایت داده می‌شود، کمک هزینه خرید جهیزیه و هدیه ازدواج است .

وی افزود: در دهه فجر امسال نیز کمیته امداد این شهرستان به 50 مددجو تحت حمایت کمک هزینه خرید جهیزیه داده است.این کمک ها جمعا مبلغی بالغ بر 750 میلیون ریال هزینه شده است که این هزینه‌ها از کمک‌های رهبری بوده است.

ارائه خدمات مستمر به 3 هزار مددجوي تحت حمايت در شهرستان جم

مدیر کمیته امداد شهرستان جم از ارائه خدمات مستمر به سه‌هزار مددجو در شهرستان جم خبر داد و یادآور شد: در حال حاضر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان جم تعداد یک‌هزار و 330 خانوار در قالب سه‌هزار نفر مددجو را تحت پوشش خود دارد و خدمات مستمری به این عزیزان ارائه می‌کند.

مسلم انیژپور تصریح کرد: برگزاری دوره‌های مختلف آموزشی برای توانمندسازی مددجویان امری لازم است و کمیته امداد جم در این راستا اهتمام دارد.

وی از برگزاری کارگاه مثبت اندیشی توسط کمیته امداد شهرستان جم خبر داد و ابراز داشت: با توجه به اهمیت موضوع مثبت‌اندیشی کارگاهی بر اساس در کمیته امداد شهرستان جم برگزار شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان جم عنوان کرد: در این کارگاه تعداد زیادی از مددجویان شهرستان جم طرح نظام جامع آموزشی از این دوره‌ها بهره‌مند شدند.

بهره مندی 143خانوار از وام مشاغل خانگی کمیته امداد دیلم

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیلم اظهار داشت: بحث کاریابی ، مهارت‌آموزی و پرداخت تسهیلات اشتغال برای مددجویان تحت حمایت امداد در راستای توانمندسازی و کاهش وابستگی ایشان به کمک‌های این نهاد انجام می‌شود و

علاوه براین در بین مددجویان انگیزه و امید به فردایی بهتر را نوید می‌دهد.

سید وحید حسینی حقیقی اضافه کرد: کمیته امداد نه تنها برای اشتغال مددجویان را یاری می‌کند بلکه پس از مشغول به کار نیز برای چگونگی انجام كار از محل کار آنها سرکشی می‌کنند.

وی ادامه داد: ازابتدای امسال تا کنون143مددجواز وام مشاغل خانگی کمیته امداد این شهرستان بهره‌مند شده است که جمعا مبلغ 7150میلیون ریال برای پرداخت این وام‌ها هزینه شده است.

برگزاری 18 طرح فلاح در سه ماهه سوم توسط کمیته امداد دلوار

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان از برگزاری 18 طرح فلاح در سه ماهه سوم توسط کمیته امداد دلوار خبر داد و بیان کرد: در سه ماهه سوم 18 طرح فلاح در کمیته امداد دلوار برگزار شده است و1650 نفر در این طرح شرکت کرده‌اند.

علیرضا سمیری اظهار داشت: فلاح به معناي رستگاري و باقي ماندن در خير و نيكي است و راه دستيابي به ايمان وعمل صالح در قالب پرهيز از آلودگي‌ها، اداي ديون الهي و صدقات واجبه و رعايت حجاب و پوشش و عفت و پاكدامني است .

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان افزود: این طرح در راستای برقراری دین‌داری، خودباوری، ایجاد توانایی و برقراری ارتباط اجتماعی خانواده‌های مددجو است.

بهره مندی 19 مددجو از انشعابات رایگان برق، آب، گاز کمیته امداد شهرستان گناوه

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دیر ازبهره مندی 19 مددجو از انشعابات رایگان برق، آب، گاز کمیته امداد گناوه خبر داد.

اکبر علیپور اظهار داشت: تامین سرپناه مناسب برای مددجویان تحت حمایت، از اقدامات مهم کمیته امداد برای خدمت به محرومین و خانواده های تحت حمایت است و درهمین ارتباط اقدامات موثری در حوزه مسکن و ساختمان برای مددجویان این شهرستان انجام شده است.

وی افزود: یکی دیگر از خدماتی که کمیته امداد به مددجویان تحت حمایت ارائه می‌کند انشعابات رایگان آب، برق و گاز است.

علیپورعنوان کرد: از ابتدای بهمن ماه تا کنون 19 خانوار از کمک های انشعابات رایگان بهره مند شدند که هفت مورد انشعابات آب هشت مورد برق و چهار مورد انشعابات فاضلاب است.

بهره مندی 45 نوعروس از کمک هزینه جهیزیه کمیته امداد تنگستان

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان تنگستان از بهره مندی 45 نوعروس از کمک هزینه جهیزیه کمیته امداد تنگستان خبر داد و اظهار داشت: 450 ميليون ريال کمک هزینه جهیزیه به دختران مددجویان كميته امداد تنگستان در دهه مبارك فجر پرداخت شد.

علیرضا سمیری اضافه كرد: در راستاي شعار محوري اين نهاد و رويكرد توانمند سازي و تحكيم نهاد مقدس خانواده تامين بخشي از نيازهاي فرزندان خانواده‌هاي تحت حمايت از اولويت‌هاي اين نهاد بوده است .

وي اضافه كرد: در سال 91 تعداد 110 نفراز فرزندان دختر و پسر تحت حمايت به ميزان 11 ميليارد ريال از اين خدمات بهره مند شده‌اند.