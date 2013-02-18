اعلام فراخوان پژوهشی سبك زندگي اسلامي در حوزه‌ علمیه خواهران

به گزارش خبرنگار مهر، آثار مربوط به این فراخوان با موضوع بررسی سبک زندگی اسلامی و بررسی آن در جامعه ایرانی از سوی گروه‌های پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران به اجرا درخواهد آمد؛ براین اساس تمام طلاب شاغل به تحصیل و فارغ‌التحصیل سطح دو و سه در قالب گروه‌های حداقل سه و حداکثر پنج نفره همراه یک استاد راهنما می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند.

این پژوهش‌ها می‌تواند با استفاده از یکی از روش‌های کتابخانه‌ای، میدانی یا ترکیبی از آن دو انجام شود و پژوهش‌های میدانی و ترکیبی در اولویت قرار دارند.

در این فراخوان مهلت ثبت نام و ارائه موضوعات پیشنهادی پنجم اسفندماه سال جاری و مهلت ارسال آثار پژوهشی 10 مهرماه سال آینده خواهد بود.

ثبت نام و ارسال آثار با مراجعه به معاونان پژوهش مدارس علمیه خواهران و از طریق سامانه فراخوان‌های پژوهشی انجام می‌شود که در نهایت از صاحبان آثار برتر در سه عرصه مدرسه‌ای، استانی و کشوری تقدیر خواهد شد.

هدف اصلی این طرح فرهنگ‌سازی پژوهش گروهی است و در کنار این هدف، توجه طلاب و اساتید به موضوعات مبتلابه جامعه مخاطب حوزه‌های علمیه خواهران، تلاش در راستای ایفای نقش حوزه‌های علمیه خواهران در اصلاح سبک زندگی، افزایش توانمندی‌های پژوهشی طلاب، شناسایی طلاب مستعد و علاقه‌مند به فعالیت‌های پژوهشی و جمع‌آوری شاخصه‌های سبک زندگی اسلامی و میزان تطابق آن با شیوه زندگی جامعه مخاطب مدنظر قرار دارد.

معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه خواهران در فراخوان پژوهشی رشد 3 به دنبال بررسی شاخص های سبک زندگی اسلامی در عرصه‌های گوناگون بر اساس منابع اسلامی (پژوهش نظری)، ارزیابی میزان تطابق شیوه زندگانی ایرانیان مسلمان با آنچه اسلام خواسته است (پژوهش پیمایشی) و آسیب‌شناسی و جستجوی راه‌های علاج است.

جامعه هدف در پژوهش پیمایشی این فراخوان دانش آموزان مدارس آموزش و پرورش، جلسات مذهبی بانوان، خانواده‌های طلاب، دوستان و آشنایان طلاب، طلاب و مدارس علمیه خواهران و دانشجویان دانشگاه‌ها خواهند بود.