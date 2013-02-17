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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۱۳

فرقانی در گفتگو با مهر :

فرستاده ویژه پیام امیر کویت را در تهران به رئیس جمهور  ارائه کرد

فرستاده ویژه پیام امیر کویت را در تهران به رئیس جمهور  ارائه کرد

مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور از سفر شیخ علی جراح الصباح نماینده ویژه امیر کویت به ایران که حامل پیامی از سوی امیر کویت برای رئیس جمهور کشورمان بود خبر داد.

محمدرضا فرقانی، مدیر کل امور بین الملل دفتر رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر نماینده ویژه امیر کویت به ایران که حامل پیامی از سوی امیر کویت برای رئیس جمهور کشورمان بود خبر داد.
 

فرقانی گفت: نماینده ویژه امیر کویت پیرو کنفرانس آسیایی که محمود احمدی نژاد به کویت سفر کرده بود به ایران آمد و ضمن تشکر از حضور رئیس جمهور برای مشارکت ایران در ایجاد صندوق توسعه آسیایی در خواست کرد.
 

بر اساس این گزارش، فرستاده ويژه امير كويت، معاون وزير دربار امیر کویت اين كشور بوده و در حال حاضر مشاور ديوان اميري و نخست وزيري كويت است. 

کد مطلب 2000080

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