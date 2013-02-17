به گزارش خبرنگار مهر، فرنگی کاران ملی پوش کشورمان که عصر روز گذشته آخرین تمرین درون اردویی خود را در خانه کشتی تهران پشت سر گذاشتند، عصر امروز یکشنبه با حضور در سالن 12 هزار نفری آزادی روی تشک رفتند تا ضمن تمرینات سبک آماده سازی، اعضای ستاد اجرایی رقابتهای جام جهانی نیز خود را مهیای میزبانی این پیکارها کنند.

رحیم جدی قائم مقام رئیس ستاد اجرایی رقابتهای جام جهانی 2013 تهران با تایید این مطلب به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه تمامی برنامه ریزی های ما به خوبی در حال اجراست و ما توانستیم عصر امروز در حین تمرین فرنگی کاران در سالن مسابقات بخش های مختلف اقدامات خود را ارزیابی کنیم تا مشکل خاصی در زمان برگزاری برای ما بوجود نیاید.

به گفته وی تمامی تیم های خارجی به جز تیم کشتی فرنگی روسیه و بلاروس وارد تهران شدند و این دو تیم نیز ساعت یک بامداد فردا دوشنبه وارد کشورمان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جام جهانی کشتی فرنگی 2013 تهران از ساعت 18 فردا دوشنبه با انجام مراسم وزن کشی و سپس قرعه كشی تيم‌ها آغاز خواهد شد.