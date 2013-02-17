شكل گيري انقلاب اسلامي؛ استيفاي حقوق فردي و اجتماعي ملت ايران را محقق کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بيست و نهم بهمن ماه سالجاري دومين جلسه شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان با حضور دكتر رستمي مشاورمعاون حقوقي رئيس جمهوري ، معاونين استاندار ، مشاور و ومدير كل حوزه استاندار، مشاور استاندار در امور حقوقي و همچنين مديران حقوقي دستگاه هاي اجرايي استان در محل سالن همايش آب منطقه اي كرمانشاه بر گزار شد.

جلال منكرسي در ابتداي اين نشست گفت: بايد توجه داشت اين نشست با هدف تبيين و تشريح هرچه بهتر مباني حقوقي بر گزار شده است كه انشاءالله بابي براي توسعه و تعالي به كمال رساندن جامعه حقوق عمومي كشور و استان قلمداد شود.

وي افزود: شك و ترديدي نداريم كه با شكل گيري انقلاب اسلامي؛ استيفاي حقوق فردي و اجتماعي ملت ايران تحقق حقيقي پيدا كرد.

منكرسي همچنين اضافه كرد: با توجه به اينكه كار حقوقي در دستگاه هاي اجرايي كار ظريف و حساسي است بنابر اين بايد با دقت هر چه بيشتر به استيفاي حقوق بيت المال بپردازيم .

منکرسی: سخنان مقام معظم رهبري، قضاوت منصفانه اي از وقايع اخير در مجلس را به نمايش گذاشت

معاون سياسي و امنيتي استانداري گفت: سخنان ديروز مقام معظم رهبري (مدظله العالي) قضاوت منصفانه اي از وقايع اخير در مجلس را به نمايش گذاشت.

جلال منكرسي طي گفتگويي با اشاره به سخنان مهم روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع مردم تبريز ، افزود: بر مسوولان واجب است كه اين سخنان مهم و هوشمندانه را آويزه گوش خود قرار دهند.

وی اظهار داشت:مقام معظم رهبري در اين سخنان مهم به وجود ' دشمن مشترك ' عليه كشورمان اشاره كردند و بر اين اساس به تمامي مسوولان نظام توصيه كردند كه برادري هاي خود را مستحكم تر كنند.

وي گفت: خيرخواهي و ديد كامل و جامع رهبر معظم انقلاب در تمامي مسائل، بر كسي پوشيده نيست و در اين راستا، عمل به توصيه هاي ايشان و مستحكم كردن برادري ها بر تمامي مسوولان واجب موكد است.

منكرسي با بيان اينكه سخنان ديروز رهبري، قضاوت منصفانه اي از وقايع اخير در مجلس را به نمايش گذاشت‘ گفت: از هم اكنون از تمامي مسوولان انتظار مي رود، با عمل به اين فرمايشات و استحكام برادري هاي خويش تمامي توطئه هاي دشمن را خنثي كنند.

معاون سياسي و امنيتي استانداري در باره بخش نخست سخنان مهم ديروز مقام عظماي ولايت در خصوص مذاكره با آمريكا نيز گفت: سخنان رهبري در اين زمينه نيز جامع و كامل و حرف دل تمام ملت ايران بود.

وي بيان داشت: همانگونه كه رهبر معظم انقلاب نيز در اين زمينه اشاره فرمودند ملت آزاده ايران، هيچگاه زير بار زورگويي امريكا نخواهد رفت و تا هنگامي كه حق ايران در مذاكرات به رسميت شناخته نشود، گفتمان با آمريكا بي اساس و بي نتيجه است.

