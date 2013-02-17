دانش آموز ساروی قهرمان تکواندو کشور شد

شعبان شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: منان بابايي دانش آموز دبيرستان شاهد اين شهرستان قهرمان مسابقات تكواندو نوجوانان كشور شد و مدال خوش رنگ طلا را بر گردن آويخت.

وي افزود : بابايي در وزن سوم اين دوره از مسابقات شركت نموده و موفق به كسب مدال طلا و مقام اول شد.

شاكري اظهار داشت: بيست و سومين دوره مسابقات قهرماني كشور نوجوانان پسر كه با حضور 270 تكواندو كار از 29 استان كشور در تهران برگزار شد تيم مازندران با دو مدال طلا، يك نقره و سه برنز به مقام دوم كشور رسيد.

مدير آموزش و پرورش ناحيه دو ساري گفت: منان بابايي از شهرستان ساري در بيست و سومين دوره مسابقات قهرماني كشور به مقام قهرماني رسيد.

شاكري بيان داشت: دانش آموز ساروي در بيست و سومين دوره مسابقات قهرماني كشور به مقام قهرماني رسيد.