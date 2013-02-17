دکل مخابراتی بخش بالا طالقان به بهره برداری رسید

ساسان دلاویز در گفتگو با خبرنگار مهر، از افتتاح دکل مخابراتی بخش مرکز بالا طالقان خبر داد و گفت: این دکل مخابراتی با اعتبار یک میلیارد و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

وی افزود: با افتتاح دکل تلفن همراه مرکز بخش بالا طالقان بخش عمده ای از جاده های روستاهای بخش بالا طالقان تحت پوشش قرار گرفته است.

دلاویز یادآور شد: اکنون بیش از 80 درصد از شهرستان طالقان با افتتاح این دکل تحت پوشش آنتن تلفن همراه قرار گرفته است.

فرماندار طالقان با بیان اینکه به زودی دکلهای روستاهای گته ده و خچیر به بهره برداری می رسند، افزود: با افتتاح این پروژه ها بیش از 95 درصد این شهرستان تحت پوشش تلفن همراه قرار خواهد گرفت.

دلاویز گفت: هم اکنون خطوط تلفن همراه در بسیاری از نقاط این شهرستان آنتن می دهد.