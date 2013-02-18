به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری خدمات ارزش افزوده تلفن همراه - وسنا - به نشانی www.VASNews.ir قابل دسترسی است و علاقهمندان میتوانند اخبار و مقالات تخصصی مربوطه به سرویسهای ارزش افزوده در حوزههای تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت، مالی و بانکی را در این سایت مشاهده کنند.
همچنین قرار است در این سایت خبری، تازه ترین سرویسهای ارائه شده در کشور و جهان معرفی شود.
دایرکتوری و معرفی فعالان سرویسهای ارزش افزوده نیز بخش دیگری از مطالب ارائه شده در این سایت خبری را تشکیل می دهد.
برای شروع اخبار کنگره موبایل ایران که به مدت 4 روز در تهران در حال برگزاری است در این سایت نمایش داده می شود.
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