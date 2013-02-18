  1. دانشگاه و فناوری
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۹:۳۲

همزمان با کنگره موبایل روی داد؛

آغاز به کار نخستین سایت خبری تخصصی سرویس‌های ارزش افزوده

آغاز به کار نخستین سایت خبری تخصصی سرویس‌های ارزش افزوده

نخستین سایت خبری تخصصی سرویسهای ارزش افزوده با نام وسنا همزمان با آغاز به کار کنگره موبایل ایران به صورت آزمایشی آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سایت خبری خدمات ارزش افزوده تلفن همراه - وسنا - به نشانی www.VASNews.ir قابل دسترسی است و علاقه‌مندان می‌توانند اخبار و مقالات تخصصی مربوطه به سرویس‌های ارزش افزوده در حوزه‌های تلفن همراه، تلفن ثابت، اینترنت، مالی و بانکی را در این سایت مشاهده کنند.


همچنین قرار است در این سایت خبری، تازه ترین سرویس‌های ارائه شده در کشور و جهان معرفی شود.

دایرکتوری و معرفی فعالان سرویس‌های ارزش افزوده نیز بخش دیگری از مطالب ارائه شده در این سایت خبری را تشکیل می دهد.

برای شروع اخبار کنگره موبایل ایران که به مدت 4 روز در تهران در حال برگزاری است در این سایت نمایش داده می شود.

کد مطلب 2000093

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