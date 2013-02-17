قم صاحب نشان برنز كاراته بزرگسالان كشور شد

علي ابراهيم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تيمي متشكل از 17 كاراته‌كاي آماده و مدعي را روانه پيكارهاي كاراته قهرماني كشور كرديم و در نهايت يك نشان برنز به دست آمد و كاراته‌‌كاهاي قمي در مجموع عملكرد خوبي داشتند.

وي ادامه داد: مسابقات كاراته قهرماني كشور به واسطه اينكه مربيان تيم ملي عملكرد كاراته‌كاهاي اوزان مختلف را زير نظر داشتند و در واقع انتخابي تيم ملي براي سه رويداد مهم آسيايي و جهاني سال 2013 محسوب مي شد، واقعا سطح بالايي داشت.

سرمربي تيم كاراته بزرگسالان استان قم افزود: در تركيب تيم اعزامي هيئت قم به اين دوره از مسابقات محمد شايگان، سعيد برخودار، احسان بهرامي، مرتضي علامه روشن، هادي داود ابادي، علي بني حسيني، محمد آهنکار، محمد حميدي، اميد رنجبران، ناصر نجفي، اصغر رحمتي، سعيد برخوردار، امير مهدي نقوي، حميد مراديان، روح الله دستاران، رضا سليماني و اميد بهرامي حضور داشتند.

وي اضافه كرد: مسابقات کاراته قهرمانی کشور در رده سنی بزرگسالان در حالي برگزار شد كه چهره‌هاي ملي پوش شركت كننده در مسابقات قهرمان آسيا و قهرماني جهان كمتر در اين رقابت‌ها حضور داشتند و اين انتخابي در سالن پنجم مرداد اراک برگزار شد و نفرات برتر هر وزن مشخص شدند.

ابراهيم‌زاده افزود: در این دوره از رقابت‌ها تیم گیلان با یک مدال طلا و دو نقره مقام قهرمانی را کسب کرد، مرکزی با یک طلا، یک نقره و دو برنز در مکان دوم ایستاد و تیم کرمانشاه با یک طلا، یک نقره و یک برنز در جای سوم قرار گرفت، در حالي كه سهم تيم اعزامي هيئت قم كسب يك نشان برنز بود.

وي يادآور شد: كاراته‌كاهاي حاضر در مسابقات رده سني بزرگسالان قهرماني كشور و انتخابي تيم ملي در تلاش براي كسب عناوين برتر در اوزان منهاي 55،‌ 60، 67، 75، 84 و به اضافه 84 كيلوگرم برابر حريفان خود به روي تاتامي رفتند.

سرمربي تيم كاراته بزرگسالان استان قم در ادامه با اشاره به نتایج بدست آمده در اوزان مختلف بيان داشت: تنها مدال تيم اعزامي هيئت قم در وزن منهاي 55 كيلوگرم به دست آمد، وزني كه نماينده قم در آن محمد شايگان بود و خوشبختانه عملكرد بسيار خوبي داشت.

وي اظهار داشت: در اين وزن با وجود اينكه شايگان شانس خوبي براي كسب مدال طلا داشت اما در نهايت مهدی حاتمیان از همدان اول شد، محمد قاسمی از گیلان در مکان دوم ایستاد، محمد شایگان از قم و مجید حسن نیا از قزوین مشترکاً مقام سوم را کسب کردند و در پایان این رقابت‌ها نفرات اول و دوم به اردوی تیم ملی راه یافتند، ضمن اينكه کادر فنی تیم ملی بین نفرات سوم مشترک اوزان‌هاي مختلف یک مبارزه برگزار کرد تا کاراته کای پیروز به اردوهای آماده سازی دعوت شود.

