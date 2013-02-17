تامين مايحتاج كالاهاي اساسي مردم کرمانشاه در ايام پاياني سال با نظارت بيشتري كنترل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بيست و ششمين جلسه كار گروه تنظيم بازار استان به رياست دادوش هاشمي و با حضور اعضاء ذيربط در محل سالن جلسات استانداري بر گزار شد.

دادوش هاشمي در ابتداي اين نشست با بيان اينكه اجازه نخوهيم داد كه عده اي سودجو و متخلف كنترل قيمت در بازاراستان را متشنج و غير تعادلي جلوه دهند، گفت: كليه مامورين ذيربط در حوزه بازرسي و نظارت بر بازار به صورت شيفتي و شبانه روزي با گران فروشان و افرادي كه دنبال منفعت طلبي شخصي خود هستند بر خورد و تمامي تلاش و سعي ماموران مرتبط در اين حوزه بر اين اساس قرار گرفته كه به نفع و سود و ارائه خدمات هرچه بيشتربه مردم گام بردارند.

وي همچنين خاطر نشان كرد: كليه دستگاه هاي اجرايي استان بابيستي به انحاء مختلفي بر كنترل قيمت و كيفيت اجناس در بازار نظارت مستمر داشته و از هر گونه عدم نوسان در بازار جلوگيري به عمل آورند.

همچنين در اين نشست مصوب شد كه ذخاير استراتژيك و مصرفي مردم استان در ايام پاياني سال اعم از گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،برنج و ميوه در كليه شهرستان ها به ميزان لازم و مكفي توزيع شود.

در پایان اين نشست جهانگير شاهمرادي مدير كل سازمان صنعت ،تجارت و معدن استان به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده درراستاي كنترل بازار پرداخت.پ

جلسه ستاد امر به معروف و نهي از منكر در استان کرمانشاه برگزار شد

جلسه ستاد امربه معروف و نهي از منكر استان کرمانشاه به رياست عبدالمجيد واحدي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري در محل حوزه اين معاونت برگزار شد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري هدف از تشكيل اين جلسه را بررسي فعاليت ها و عملكرد ادارات جهت پيشبرد آخرين اقدامات صورت گرفته در احياي امربه معروف و نهي از منكر عنوان كرد.

در اين جلسه دستگاه هاي ذيربط اين ستاد به ارائه آخرين گزارش عملكرد خود در اين راستا پرداختند.

شايان ذكر است، ستاد امر به معروف و نهي از منكر بصورت مستمر به منظور ارزيابي عملكردهاي ادارات تشكيل مي شود.



