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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۹:۱۶

هاشمي:

تامين مايحتاج كالاهاي اساسي مردم کرمانشاه در ايام پاياني سال با نظارت بيشتري كنترل شود

تامين مايحتاج كالاهاي اساسي مردم کرمانشاه در ايام پاياني سال با نظارت بيشتري كنترل شود

کرمانشاه – خبرگزاری مهر: استاندار كرمانشاه گفت: در ایام پایانی سال ذخاير استراتژيك و مصرفي مردم اعم از گوشت قرمز، گوشت مرغ و برنج با نظارت بيشتري كنترل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بيست و ششمين جلسه كار گروه تنظيم بازار استان به رياست دادوش هاشمي و با حضور اعضاء ذيربط در محل سالن جلسات استانداري بر گزار شد.

دادوش هاشمي در ابتداي اين نشست با بيان اينكه اجازه نخوهيم داد كه عده اي سودجو و متخلف كنترل قيمت در بازاراستان را متشنج و غير تعادلي جلوه دهند، گفت: كليه مامورين ذيربط در حوزه بازرسي و نظارت بر بازار به صورت شيفتي و شبانه روزي با گران فروشان و افرادي كه دنبال  منفعت طلبي شخصي خود هستند بر خورد و تمامي تلاش و سعي ماموران مرتبط در اين حوزه بر اين اساس قرار گرفته كه به نفع و سود و ارائه خدمات هرچه بيشتربه مردم گام بردارند.

وي همچنين خاطر نشان كرد: كليه دستگاه هاي اجرايي استان بابيستي به انحاء مختلفي بر كنترل قيمت و كيفيت اجناس در بازار نظارت مستمر داشته و از هر گونه عدم نوسان در بازار جلوگيري به عمل آورند.

همچنين در اين نشست مصوب شد كه ذخاير استراتژيك و مصرفي مردم استان در ايام پاياني سال اعم از گوشت قرمز ،گوشت مرغ ،برنج و ميوه در كليه شهرستان ها به ميزان لازم و مكفي توزيع شود.

در پایان اين نشست جهانگير شاهمرادي مدير كل سازمان صنعت ،تجارت و معدن استان به ارائه گزارش در خصوص اقدامات انجام شده درراستاي كنترل بازار پرداخت.پ

جلسه ستاد امر به معروف و نهي از منكر در استان کرمانشاه برگزار شد

جلسه ستاد امربه معروف و نهي از منكر استان کرمانشاه به رياست عبدالمجيد واحدي معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري در محل حوزه اين معاونت برگزار شد.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري هدف از تشكيل اين جلسه را بررسي فعاليت ها و عملكرد ادارات جهت پيشبرد آخرين اقدامات صورت گرفته در احياي امربه معروف و نهي از منكر عنوان كرد.

در اين جلسه دستگاه هاي ذيربط اين ستاد به ارائه آخرين گزارش عملكرد خود در اين راستا پرداختند.

شايان ذكر است، ستاد امر به معروف و نهي از منكر بصورت مستمر به منظور ارزيابي عملكردهاي ادارات تشكيل مي شود.

 

کد مطلب 2000096

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