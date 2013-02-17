شکست دشمن با اتحاد قوا/ نیروهای مسلح گوش به فرمان رهبری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمود تشکری روز یکشنبه در جمع فرماندهان، پرسنل و سربازان پادگان شهید ادیبی مرزن آباد با اشاره به دشمنی استکبارجهانی گفت: استکبار جهانی دریک نقطه باهم مشترک وهم عقیده اند. و آن اینکه اسلام ناب محمدی نباشد. بنابراین همه تلاش دشمن ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: دشمن در جنگ هشت ساله با برتری قوا شکست خورد، چرا که جوانان ولایتمدار با اطاعت از امام خود عرصه را بر دشمن تا دندان مسلح تنگ کرد و پیروز میدان شد.

تشکری گفت: آمریکا و متحدانش پس از شکست در جنگ فیزیکی این بار فرم مقابله را تغییر داده و از طریق جنگ نرم وارد شده که می خواهند از طریق فرهنگ و اقتصاد به ما ضربه بزنند.

وی بیان داشت: درجنگ نرم به لطف خدا و مدیریت مدبرانه مقام معظم رهبری و حضور منسجم شما جوانان و ملت ایران، دشمن محکوم به شکست است.

تشکری گفت: امروز با همت سربازان ولایتمدار هم در مرزها از امنیت فوق العاده ای برخوردار بوده و در داخل کشور با اقتدار اعلام می کنم، در مقابله با دشمنان اسلام و قرآن گوش به فرمان مقام معظم رهبری ایستاده هستیم.