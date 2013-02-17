کانون ادبی کتابخانه های عمومی در اردبیل دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق فرهمندامین عصر یکشنبه در جلسه مشترک کانون ادبی کتابخانه های عمومی شهرستان های اردبیل، نیر، نمین و سرعین افزود: با ایجاد و حمایت از این دفتر شعرا جوان استان استعدادهای ادبی خود را بیش از پیش بارور خواهند کرد.

وی با اشاره به فعالیت های فرهنگی کتابخانه های عمومی استان، تشکیل کانون های ادبی کتابخانه های عمومی را قدمی در راستای کمک به فعالان حوزه فرهنگ و ادب استان برای آشنائی نزدیک با یکدیگر و غنی تر شدن شعر دانست.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تصریح کرد: انتظار از جامعه فرهیخته شعرا این است که زندگی، مشکلات و آرزوهای مردم در شعر آنها جریان داشته و به نوعی منعکس کننده واقعیات باشد.

فرهمندامین همچنین از برگزاری دورهای آموزشی برای شعرا جوان عضو کانون خبر داد.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان اردبیل در این جلسه حمایت کارآفرینان از توسعه فرهیختگان را در شتاب بخشیدن به توسعه فرهنگی موثر دانست.

جعفر نوع خواه با تاکید بر ضرورت توسعه نقدپذیری شعرا، استان اردبیل را در امر رشد فرهنگ مکتوب پیشتاز دانست و یادآور شد: برای غنی سازی شعر، باید به قالبها توجه بیشتری نمود و از کلمات در جای صحیح آنها استفاده کرد.

مدیرعامل شرکت شیران نگار هم در ادامه این مراسم این مجموعه را بزرگترین زنجیره چاپی در سطح شمال و شمالغرب کشور عنوان کرد و متذکر شد: در حال حاضر این شرکت برای بیش از 60 نفر از جوانان استان اشتغالزایی مستقیم ایجاد کرده است.

هاشم اروج زاده با بیان برخی از امکانات چاپی این شرکت و امکان چاپ کتب تالیفی با بهترین کیفیت، از چاپ و تکثیر آثار شعرا عضو کانون های ادبی کتابخانه های عمومی استان در قالب کتابی منحصر به فرد خبر داد.