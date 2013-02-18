تمرین فرنگی کاران در سالن آزادی لازم بود/ امیدم به ملی پوشان دوچندان شد

حسام الدین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب تصریح کرد: با توجه به اینکه زمان زیادی تا آغاز رقابتهای جام جهانی باقی نمانده، بهتر دیدیم تا فرنگی کاران ملی پوش را به سالن مسابقات آورده و تمرینات سبک و مرور فن ملی پوشان را در محل میزبانی جام جهانی پیگیری کنیم. مطمئنا تمرین فرنگی کاران در این سالن می تواند آنان را با حال و هوای مسابقات آشنا کرده و هرگونه استرس و هیجان را از آنان دور کند.

وی اظهار داشت: یکی از نکات بارز تمرینات عصر یکشنبه فرنگی کاران در سالن آزادی، انگیزه و روحیه جنگندگی آنان بود که به واقع تمامی اعضای کادر فنی را به نتیجه گیری این تیم امیدوارتر کرد. طبیعی است تیمی که در ماه های اخیر دچار فراز و فرودهای فراوانی شده و با بلاتکلیفی تمرین کرده باید نقاط ضعف زیادی داشته باشد، اما فرنگی کاران ملی پوش ثابت کردند که حتی در بدترین شرایط هم می توانند شگفتی ساز باشند.

جعفری در خصوص رقبای اصلی تیم ایران نیز گفت: بیشتر نفرات تیم های رقیب به خوبی برای ما آشنا هستند و فعلا باید در انتظار مراسم وزن کشی امروز دوشنبه و قرعه کشی تیمها باشیم تا تکلیف گروه ما نیز مشخص شود. به هر حال تیم ایران عنوان قهرمانی سه سال پیاپی جام جهانی را از آن خود کرده و تمامی اهالی کشتی و حتی رقبا، نگاه ویژه ای به تیم ما دارند.

تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در حالی عصر یکشنبه نخستین تمرین سبک خود را در سالن 12 هزار نفری آزادی محل برگزاری رقابتهای جام جهانی 2013 تهران پشت سر گذاشت که این رقابتها طی روزهای اول و دوم اسفندماه با حضور 10 تیم برتر دنیا برگزار می شود.