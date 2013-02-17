بانوان قمي قهرمان سپك تاكرا كشور شدند

سعيد توكلي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش تيم بانوان قم در كسب عناوين برتر پيكارهاي ليگ دسته اول قهرماني بانوان سپك تاكرا كشور، اظهار داشت: در پايان رقابت در سه رشته، تيم بانوان قم موفق به كسب عنوان قهرماني پيكارهاي سپك تاكرا ليگ دسته اول بانوان باشگاه‌هاي كشور شد.

وي با اشاره به نحوه برگزاري اين دوره از مسابقات ادامه داد: بر اساس برنامه ريزي انجمن سپك تاكرا فدراسيون انجمن‌هاي ورزشي كشورمان، تيم‌هاي شركت كننده در ليگ دسته اول سپك تاكرا بانوان كشور رقابت‌هاي خود را به ميزباني تهران برگزار كردند.

رئيس هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان قم افزود: در واقع تيم‌هاي حاضر در اين مرحله از رقابت‌های لیگ کشوری سپک تاکرا بانوان در حالي با يكديگر رقابت كردند و اين پيكارها با شناخت تیم های برتر به پايان رسيد كه بانوان قمي فراتر از انتظار ظاهر شدند.

وي با بيان اينكه اين مسابقات در مجموعه ورزشي شهدای کن شهر تهران به انجام رسید و قم در بين برترين‌ها درخشش خيره كننده‌اي داشت، ابراز كرد:‌ اين براي نخستين بار بود كه بانوان شايسته و توانمندي سپك تاكرا قم موفق به كسب عنوان قهرماني كشور مي‌شوند.

توكلي بيان داشت: در واقع این رقابت ها با حضور 15 تیم از 14 استان در بخش های هوپ تاکرا ، دبل و رگو، در سه رده برتر، دسته اول و دسته دوم در تهران برگزار شد و در نهایت با شناخت برترین ها به پایان رسید كه تيم بانوان قم در دسته اول حضور داشت.

وي عنوان كرد: در بين‌ تیم‌های شرکت کننده در مسابقات ليگ دسته اول سپك تاكرا بانوان قهرماني كشور جدال براي قرار گرفتن در جايگاه نخست بين چهار تيم کرمان، کامبوچا تهران، هيئت انجمن‌هاي ورزشي استان قم و هيئت فارس بود كه سرانجام تيم قم با قهرماني در دو رشته از مجموع سه رشته، در رده بندي تيمي گوي سبقت را از حريفان خود ربود و در مكان نخست جاي گرفت.

نتایج نهایی این رقابت‌ها در دسته اول به شرح زیر است:

رشته رگو

مقام اول: قم

مقام دوم: کرمان

مقام سوم: کامبوچا تهران

مقام چهارم: فارس

رشته دبل

مقام اول: کرمان

مقام دوم: فارس

مقام سوم: قزوین

مقام چهارم: قم

مقام پنجم: خراسان رضوی

مقام ششم : کامبوچا تهران

رشته هوپ تاکرا

مقام اول: قم با 50 امتیاز

مقام دوم: فارس با 40 امتیاز

مقام سوم: کرمان با 30 امتیاز

مقام چهارم: خراسان رضوی

مقام پنجم: ایلام

مقام ششم: کامبوچا تهران

