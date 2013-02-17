عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در خراسان شمالی انجام شد

ابراهیم علوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی 10 ماه اول امسال بیش از 49714 متر عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در سطح شهرهای خراسان شمالی انجام شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام در راستای خدمت رسانی به مشترکین آب در استان صورت گرفته است.

علوی افزود: از مجموع این میزان مقدار 11 هزار و 30 متر عملیات اصلاح و 38 هزار و 683 متر توسعه شبکه آب بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی با اشاره به هزینه انجام این عملیات اظهارداشت: اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در استان از محل اعتبارات داخلی، عمرانی و مشارکتهای مردمی تامین اعتبار شده است.

وی همچنین گفت: در 10 ماهه اول امسال از 89 منبع در مدار، سه میلیون و 51 هزار و 380 متر مکعب آب استحصال و پس از گند زدایی و کلر زنی در سطح شهرهای استان توزیع شده است.

علوی افزود: این شرکت از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، 31 هزار و 118 مورد کلر سنجی انجام و و برای گند زدایی آب، از 85 هزار و 571 کیلوگرم پودر پرکلرین استفاده کرده است.

وی این اقدام را در راستای بالا بردن کمیت، کیفیت و بهداشت آب عنوان کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب خراسان شمالی در راستای تامین بهداشت و سلامت آب، از هیچ تلاش وکوششی فروگزار نکرده است.

به گفته علوی، تمامی آبهای تولید شده در خراسان شمالی بوسیله پودر پرکلرین گندزدایی می شود.

تعداد انشعابات آب در خراسان شمالی 152 هزار و 890 انشعاب است که در 18 شهر استان استقرار یافته است.