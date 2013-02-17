راه های حادثه خیز ساوجبلاغ شناسایی شد/ اجرای مانور استقبال از گردشگران نوروزی

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان ساوجبلاغ به ریاست فرماندار این شهرستان بعد از ظهر یکشنبه در محل فرمانداری برگزار شد.

علی حدادی در این نشست با بیان اینکه راههای حادثه خیز در نقاط شهری و روستایی شناسایی شده است، گفت: نقاط حادثه خیز ترمیم و با تجهیزات بیشتر راهداری تلاش شده حوادث در این نقاط کاملا کاهش یابد.

وی افزود: در نشستی با مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز، نواقص راهای شهرستان از جمله راه کرج- هشتگرد، تامین روشنایی و ایجاد رمپ وروپ های استاندارد، برداشتن نیوجرسی ها در مسیر های باریک وساخت تقاطع در منطقه سهیله مطرح شد و به زودی عملیات اجرایی آغاز می شود.

حدادی یادآور شد: همه دستگاهها با آمادگی و تجهیزات کامل در تمامی مسیرهای شهرستان مستقر شده اند و آماده خدمات رسانی خواهند بود.

وی همچنین گفت: اجرای مانور استقبال از بهار در روزهای پایانی امسال از دیگر برنامه های پیش بینی شده در استقبال از مسافران و گردشگران در این شهرستان است.

استقرار سه اکیپ اورژانس، چهار اکیپ میراث فرهنگی برای راهنمای گردشگران و برپایی شش اقامتگاه موقت و بین راهی در کنار جاده از مهمترین مباحث این جلسه بود.