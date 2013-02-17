راه های حادثه خیز ساوجبلاغ شناسایی شد/ اجرای مانور استقبال از گردشگران نوروزی

علی حدادی در این نشست با بیان اینکه راههای حادثه خیز در نقاط شهری و روستایی شناسایی شده است، گفت: نقاط حادثه خیز ترمیم و با تجهیزات بیشتر راهداری تلاش شده حوادث در این نقاط کاملا کاهش یابد.
وی افزود: در نشستی با مدیر کل راه و شهرسازی استان البرز، نواقص راهای شهرستان از جمله راه کرج- هشتگرد، تامین روشنایی و ایجاد رمپ وروپ های استاندارد، برداشتن نیوجرسی ها در مسیر های باریک وساخت تقاطع در منطقه سهیله مطرح شد و به زودی عملیات اجرایی آغاز می شود.
حدادی یادآور شد: همه دستگاهها با آمادگی و تجهیزات کامل در تمامی مسیرهای شهرستان مستقر شده اند و آماده خدمات رسانی خواهند بود.
وی همچنین گفت: اجرای مانور استقبال از بهار در روزهای پایانی امسال از دیگر برنامه های پیش بینی شده در استقبال از مسافران و گردشگران در این شهرستان است.
استقرار سه اکیپ اورژانس، چهار اکیپ میراث فرهنگی برای راهنمای گردشگران و برپایی شش اقامتگاه موقت و بین راهی در کنار جاده از مهمترین مباحث این جلسه بود.
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