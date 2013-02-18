سارق حرفه اي سيم برق در کرمانشاه دستگیر شد/اعتراف متهم به 43 فقره سرقت

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار " کریم کشوري" در تشريح اين خبر بيان داشت : ساعت 21 شب گذشته ، در پي کسب اخبار و اطلاعاتي از منابع خبري مبني بر حضور يک سارق حرفه اي سيم برق در يکي از محلات حوزه استحفاظي کلانتري 18 کرمانشاه ، بلافاصله اکيپي از ماموران کلانتري جهت بررسي موضوع به محل اعزام شدند .

وي ادامه داد : در اين رابطه پس از مدتي کنترل و مراقبت متهم مذکور سوار بر يکدستگاه سواري پيکان شناسايي و در اقدامي ضربتي توسط ماموران کلانتري 18 دستگير شد .

سردار "کشوري" افزود : در حاليکه در بازرسي هاي بعمل آمده از خودرو متهم 300 متر سيم مسي ، يک عدد قيچي عايق کاري شده ، يک عدد کمان اره ، چند قطعه ميلگرد مخصوص بالا رفتن از تير چراغ برق و ... کشف شد ، وي به همراه خودرو و ابزار کشف شده جهت بررسي هاي بيشتر به کلانتري انتقال داده شد .

اين مقام انتظامي تصريح کرد: متهم که مردي 27 ساله است ، به 43 فقره سرقت سيم برق در محدوده کلانتري هاي 18 و 20 و همچنين پاسگاههاي ماهيدشت و سرفيروزآباد کرمانشاه اعتراف کرد.

توسط پليس اسلام آباد غرب ؛پرونده 5 فقره پرونده سرقت ضبط و پخش خودرو بسته شد

فرمانده انتظامي شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه، از دستگيري يک سارق و مختومه شدن 5 پرونده سرقت ضبط خودرو در اين شهرستان خبر داد .

سرهنگ "خنجري" در تشريح اين خبر بيان داشت : در پي وقوع چند فقره سرقت ضبط و پخش خودرو در نقاط مختلف شهر اسلام آباد غرب ، دستگيري سارق در دستور کار واحدهاي مختلف پليس اين شهرستان قرار گرفت .

وي ادامه داد : در اين رابطه با تلاش شبانه روزي ماموران انتظامي اسلام آباد غرب و با استفاده از اطلاعات بدست آمده از منابع خبري سارق شناسايي و در اقدامي ضربتي دستگير شد .

سرهنگ "خنجري" افزود : متهم در تحقيقات فني و تخصصي بعمل آمده در پليس آگاهي لب به اعتراف گشود و از 5 فقره سرقت ضبط و پخش خودرو در سطح شهر اسلام آباد غرب پرده برداشت .

فرمانده انتظامي شهرستان اسلام آباد غرب تصريح کرد : متهم پس از تکميل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضايي شد .

در اسلام آباد غرب ؛ تصادف سمند و پيکان ، 5 کشته و زخمي بجا گذاشت

فرمانده انتظامي شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه ، از کشته و زخمي شدن 5 نفر در تصادف يکدستگاه پيکان و سواري سمند خبر داد سرهنگ "خنجري" در خصوص اين حادثه رانندگي ناگوار بيان داشت : ساعت 19 پنج شنبه شب 26 بهمن ماه سال 1391 ، در پي اعلام مرکز فوريتهاي پليسي 110 مبني بر وقوع يک فقره تصادف منجر به جرح در سه راه ملاوي اسلام آباد غرب ، بلافاصله اکيپي از ماموران پاسگاه "حومه جنوبي" شهرستان جهت بررسي موضوع به محل اعزام شدند .

وي ادامه داد : ماموران پاسگاه با حضور در محل گزارش شده مشاهده کردند ، يکدستگاه سواري سمند بدلايلي با يکدستگاه سواري پيکان برخورد کرده و در اثر اين حادثه راننده و 4 سرنشين پيکان بشدت مجروح شده اند.

اين مقام انتظامي افزود: با هماهنگي هاي بعمل آمده يگان هاي امدادي در کوتاه ترين زمان ممکن در محل حادثه حضور پيدا کردند ، اما متاسفانه معاينات پزشکي انجام شده نشان داد ، راننده و يکي از سرنشينان پيکان که مردي 70 ساله است بعلت شدت جراحات وارده در دم فوت کرده اند و 3 مصدوم حادثه نيز (زن و مردي 30 ساله و پسر بچه اي 7 ساله) به مراکز درماني اعزام شدند .

سرهنگ "خنجري" تصريح کرد : متاسفانه پيگيري هاي بعدي ماموران پاسگاه "حومه جنوبي" نشان داد ، يکي ديگر از مصدومان حادثه (پسر بچه 7 ساله) بعلت شدت جراحات وارده در مراکز درماني شهر کرمانشاه فوت کرده است .

فرمانده انتظامي شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه در خاتمه به کليه رانندگان توصيه کرد ، با مد نظر قرار دادن هشدارهاي پليسي از جمله پرهيز از شتاب و عجله در رانندگي ، پيروي از قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و رعايت سرعت مطمئنه از وقوع چنين حوادث ناگواري پيشگيري کنند .

انهدام 2 پاتوق معتادان در کرمانشاه/دستگيري 19 سارق و 19 معتاد در اين کلانشهر

فرمانده انتظامي شهرستان کرمانشاه ، از انهدام 2 پاتوق معتادان و دستگيري 19 سارق و 19 معتاد به عنوان بخشي از دستاوردهاي روز گذشته پليس اين کلانشهر ياد کرد

سرهنگ "مرزباني" در تشريح اين خبر بيان داشت : در راستاي تامين امنيت و آسايش شهروندان و برقراري نظم و انضباط در شهر کرمانشاه ، روز گذشته اجراي طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با جديت در دستور کار يگانهاي تابعه پليس اين کلانشهر قرار گرفت ، که در اين راستا تعداد 19 سارق ، 19 معتاد ، 2 قرص فروش و 3 نفر ديگر به اتهام ارتکاب ساير جرايم دستگير و تحويل مراجع قضايي شدند .

وي ادامه داد : کشف مقاديري انواع مواد مخدر از جمله 130 گرم ترياک ، 2 حقه پايپ ، 30 عدد قليان ، 280 حبه قرص غير مجاز و همچنين توقيف 5 دستگاه خودرو و 6 دستگاه موتور سيکلت متخلف از ديگر نتايج اجراي اين طرح بود .

سرهنگ "مرزباني" همچنين از انهدام 2 پاتوق افراد معتاد توسط ماموران کلانتري 20 اين کلانشهر خبر داد و تصريح نمود : در اين راستا مالکان مکانهاي مذکور نيز دستگير و جهت سير مراحل به کلانتري انتقال داده شدند .

فرمانده انتظامي شهرستان کرمانشاه در خاتمه تصريح کرد: انهدام و جمع آوري 2 مکان مذکور که به محلي براي تجمع افراد سابقه دار ، معتاد و اراذل و اوباش تبديل شده بود ، موجب شادي اهالي محل و قدرداني آنها از عملکرد ماموران کلانتري 20 شد .



روش سکه هاي عتيقه، بهانه اي براي کلاهبرداري 360 ميليون ريالي بود

فرمانده انتظامي شهرستان "گيلانغرب" استان کرمانشاه ، از دستگيري متهمي خبر داد که به بهانه فروش سکه هاي عتيقه ، اقدام به کلاهبرداري 360 ميليون ريالي از 3 نفر از شهروندان کرده بود .

سرهنگ "يوسف حاتمي" در تشريح اين خبر بيان داشت : در پي مراجعه 3 نفر از شهروندان به پليس آگاهي گيلانغرب و اعلام شکايت از مالک يک خط تلفن همراه با شماره معلوم به اتهام کلاهبرداري ، پيگيري موضوع بصورت ويژه در دستور کار ماموران آن پليس قرار گرفت .

وي ادامه داد: بررسي هاي بعمل آمده توسط ماموران حکايت از آن داشت ، مالک خط تلفن همراه مذکور ضمن تماس با 3 شاکي پرونده اعلام داشته است تعدادي زيادي سکه عتيقه پيدا کرده و حال براي فروش سکه ها به کمک آنها نياز دارد.

اين مقام انتظامي افزود: متاسفانه شاکيان پرونده بدون هيچ گونه شناختي از شخص تماس گيرنده به وي اعتماد کرده بودند و به طرق مختلف مبلغ 360 ميليون ريال از آنها کلاهبرداري شده بود .

سرهنگ "حاتمي" تصريح کرد : در اين رابطه با کار اطلاعاتي دقيق و حساب شده ماموران پليس آگاهي گيلانغرب هويت فرد کلاهبردار شناسايي و در اقدامي ضربتي دستگير شد .

وي خاطر نشان کرد : اين متهم که 25 سال سن داشته و ساکن يکي از استانهاي مجاور مي باشد ، پس از اعتراف به بزه انتسابي با دستور مقام قضايي روانه زندان شد.

فرمانده انتظامي شهرستان گيلانغرب در خاتمه به شهروندان هشدار داد، در برخورد با افراد غريبه ، همچنين پيامک ها و تماس هاي ناشناس هوشياري بيشتري به خرج داده و فرصت هرگونه سوء استفاده را از کلاهبرداران حرفه اي سلب کنند .