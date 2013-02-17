برگزاری نخستین دوره آموزشی آشنایی خبرنگاران استان سمنان با سامانه سمان

امیرهوشنگ باهنر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری دوره آموزشی آشنایی خبرنگاران استان سمنان با سامانه سمان گفت: این دوره آموزشی در روز سه شنبه هفته جاری اول اسفند ماه در تالار فرهنگسرای کومش شهرسمنان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه این دوره آموزشی یک روزه خواهد بود اظهار داشت: کارشناسان اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در این دوره آموزشی به سوالات خبرنگاران استان سمنان درباره سایت سمان پاسخ خواهند داد.

وی یادآور شد: این دوره آموزشی یک روزه با هماهنگی و پیگیری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان و حوزه معاونت فرهنگی و با دعوت از کارشناسان اداره کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می شود.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان تصریح کرد: 282 خبرنگار در سطح استان فعالیت می کنن که تا کنون با بررسی های انجام شده 251 نفر از این افراد موفق به ثبت نام در سایت سمان شده اند.

باهنر خاطر نشان ساخت: در استان سمنان 24 نمایندگی مطبوعات و روزنامه های کثیر الانتشار در سطح استان سمنان به کار و فعالیت مطبوعاتی مشغولند.

وی در خاتمه، برگزاری جشنواره مطبوعات محلی، برگزاری دوره های آموزشی ویژه خبرنگاران و حمایت از برنامه های خبرنگاران و اصحاب مطبوعات و خبرگزاری های استان سمنان را از مهمترین برنامه های در دستور کار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان ذکر کرد.