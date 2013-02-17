شناسایی 22 شهید جنگل مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله اکبرزاده عصر یکشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت شهدای جنگل مازندران در فرمانداری آمل اظهار داشت: تمام تلاش ستاد گرامیداشت شهدای جنگل مازندران، این است که یادواره همانند مراسم گرامیداشت امسال یادواره ششم بهمن با شکوه برگزار شود.



وی با اشاره به اینکه تمبر یادبود شهدای جنگل در روز مراسم رونمایی خواهد شد، اضافه کرد: یادمان شهدای جنگل درداخل شهر با مسئولیت شهرداری و در خارج از شهر با مسئولیت ستاد شهرستان در سال 92 اجرا خواهد شد.



اکبرزاده، به افتتاح میدان ششم بهمن آمل که به همت و تلاش شهرداری در دهه مبارکه فجر در این شهر بهره برداری شد، گفت: این اقدام ها تا ابد باقی خواهد ماند وبه عنوان یک پیام رسان نقش خودرادرتمام عرصه ها ایفا خواهد کرد.



فرماندار آمل با بیان اینکه تمام تفکر مسئولان اجرایی باید در راستای تفکرات شهدا باشد، افزود: نباید اجازه داد، که گذر زمان یاد شهدا به فراموشی سپرده شود خصوص شهدای جنگل مازندران که سهم برزگی در حماسه اسلامی ششم بهمن سال 60 آمل داشتند.



وی بیان داشت: در این یادواره سرداران و بازماندگانی که در حماسه جنگل در درگیری با گروهکهای منافق حضور داشتند، به همراه، خانواده های شهدا و اقشار مختلف مردم حضور خواهند داشت.



وی ادامه داد: با پیگیری های انجام شده تاکنون 22 تن از شهدای جنگل مازندران شناسائی شدند.



مازندران در دوران دفاع مقدس بیش از 10 هزار و 400 شهید تقدیم اسلام و انقلاب کرده است.