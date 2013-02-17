طرح نظارتی ویژه نوروز با40 اکیپ بازرسی در خراسان شمالی اجرا می شود

سیدابراهیم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: طرح نظارتی ویژه نوروز 92 در خراسان شمالی از ابتدای اسفندماه سال جاری تا 25 فروردین ماه سال 92 توسط 40 اکیپ دو نفره از بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت اجرا می شود.

وی اظهار داشت: در این طرح نظارتی اکیپ های بازرسی در دو نوبت صبح و عصر ضمن رسیدگی به شکایات، بر خدمات واحدهای صنفی و غیرصنفی، حمل و نقل، اماکن تفریحی، رستوران ها و ... نظارت می کنند. حسینی در ادامه با اشاره به برگزاری نمایشگاه های فروش بهاره از 16 اسفندماه در خراسان شمالی، افزود: این نمایشگاه در هفت شهرستان استان برگزار می شود و بر اساس برنامه کالاهای عرضه شده در آنها با تخفیف 15 الی 20 درصدی به خریداران ارائه می شود.

وی با بیان اینکه در این نمایشگاه ها البسه، کیف، کفش، مواد خوراکی و پروتئینی و ... عرضه می شود، اضافه کرد: علاوه بر این به منظور تنظیم بازار کالاهایی نظیر گوشت مرغ و برنج نیز در این نمایشگاه ها با قیمت مصوب ارائه خواهد شد.

این مسئول گفت: در نمایشگاه های فروش بهاره خراسان شمالی، گوشت مرغ منجمد با قیمت هر کیلوگرم پنج هزار و 100 تومان ارائه شده و همچنین برنج وارداتی هندی، آرژانتینی و تایلندی نیز با قیمت مصوب عرضه خواهد شد.

وی همچنین از عرضه میوه شب عید در شهرستان های خراسان شمالی خبر داد و عنوان کرد: برای ایام عید سال جاری در خراسان شمالی هزار و 900 تن میوه شامل 600 تن سیب و هزار و 300 تن پرتقال ذخیره سازی شده که با قیمت مصوب در اختیار شهروندان گذاشته می شود.