اسناد طرح جامع شهر قنوات ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، کرمرضا پیریایی اظهار کرد: پيرو مكاتبات و جلسات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در اجراي ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب هيئت وزيران، اسناد و مدارک مربوط به طرح جامع شهر قنوات ابلاغ گرديد.

وی مدارک ارسالی را شامل آلبوم نقشه‌ها، دفترچه‌های مطالعاتی و ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر قنوات عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداری قنوات مکلف به اجرای طرح مصوب می باشد.

استاندار قم تصریح کرد: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شهرهای دارای طرح جامع، در مورد کلیه فعالیت های شهری از جمله تفکیک و افراز، صدور پروانه های ساختماني ،عدم خلاف يا پايان كار و در تاييد نقشه هاي تفكيكي و.. لازم الاجرا و الزامی است.

وي افزود: به استناد آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب هيات وزيران ،اداره كل راه و شهرسازي استان موظف به نظارت دقيق بر اجراي طرح مذکور بوده و بر این اساس، برنامه پيشرفت اجرايي كار باید در مقاطع زمانی مشخص به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گزارش و براي رفع مشكلات اجرايي چاره جويي گردد.

