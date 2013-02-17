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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۸:۴۸

پيريايي خبر داد:

اسناد طرح جامع شهر قنوات ابلاغ شد

اسناد طرح جامع شهر قنوات ابلاغ شد

قم - خبرگزاري مهر: استاندار قم از ابلاغ و ارسال اسناد طرح جامع شهر قنوات خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، کرمرضا پیریایی اظهار کرد: پيرو مكاتبات و جلسات شورايعالي شهرسازي و معماري ايران و در اجراي ماده 42 آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرح‌هاي توسعه و عمران مصوب هيئت وزيران، اسناد و مدارک مربوط به طرح جامع شهر قنوات ابلاغ گرديد.

 

وی مدارک ارسالی را شامل آلبوم نقشه‌ها، دفترچه‌های مطالعاتی و ضوابط و مقررات اجرایی طرح جامع شهر قنوات عنوان کرد و گفت: بر اساس ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداری قنوات مکلف به اجرای طرح مصوب می باشد.

 

استاندار قم تصریح کرد: رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شهرهای دارای طرح جامع، در مورد کلیه فعالیت های شهری از جمله تفکیک و افراز، صدور پروانه های ساختماني ،عدم خلاف يا پايان كار و در تاييد نقشه هاي تفكيكي و.. لازم الاجرا و  الزامی است.

 

وي افزود: به استناد آيين نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران مصوب هيات وزيران ،اداره كل راه و شهرسازي استان موظف به نظارت دقيق بر اجراي طرح مذکور بوده و بر این اساس، برنامه پيشرفت اجرايي كار باید در مقاطع زمانی مشخص به شوراي برنامه ريزي و توسعه استان گزارش و براي رفع مشكلات اجرايي چاره جويي گردد.
 

 

کد مطلب 2000119

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