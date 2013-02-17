شوراهاي آموزش و پرورش گيلان رتبه بسيار عالي را در ارزیابی كشوری کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا نجيب عصر امروز در نشست كارشناسان و رابطان شوراهاي آموزش و پرورش استان افزود: اكثر كارشناسان و رابطان شوراهاي آموزش و پرورش داراي پست هاي تركيبي هستند.

وی در ادامه به ارائه آمار و اطلاعات مربوط به جلسات و مصوبات شوراهاي آموزش و پرورش اشاره کرد و اظهارداشت: شوراهاي آموزش و پرورش استان در ارزيابي كشوري رتبه بسيار عالي را كسب کرده است.

رئيس اداره مشاركت هاي مردمي آموزش و پرورش گيلان كسب اين موفقيت را نتيجه زحمات، همفكري و همدلي همه دست اندركاران امور شوراهاي آموزش و پرورش ذکر کرد.

معاون پشتيباني آموزش و پرورش گیلان نیز در این جلسه از فعاليت ها و تلاش هاي اعضاي شوراهاي آموزش و پرورش تشكر و قدرداني کرد و گفت: فعاليت در حوزه هاي مختلف نظام تعليم و تربيت بسیار حائز اهمیت است.

محمد حسين ر مضاني افزود: نقش مهم آموزش و پرورش تغيير نگرش در اقشار مختلف جامعه است و آموزش و پرورش در صورت موفقيت در اجراي برنامه ها و فعاليت هاي خود به ويژه سند تحول بنيادين مي تواند تأثيري مثبت و شگرف در كيفيت بخشي به اقدامات و فعاليت هاي همه نهادها و سازمان هاي اجتماعي داشته باشد.

كارشناس مسئول شوراي آموزش و پرورش استان هم در این نشست به تبيين اهداف تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش و استفاده بهينه از اين فرصت بزرگ در راستاي دستيابي به اهداف مقدس تعليم و تربيت اشاره کرد و گفت: آموزش و پرورش بعنوان متولی تربیت منابع انسانی هر ملت، نقش بسیار مهمی در رشد و بالندگی جامعه دارد.

كاظم عباسي افزود: نقش رابطان شوراهاي آموزش و پرورش در خصوص برگزاري منظم جلسات، دريافت محورهاي كليدي، مهم و تصويب مصوبات و ارسال آمار و اطلاعات لازم از شوراهاي آموزش و پرورش در قالب فرم هاي ارسالي بسيار حساس، مهم و كليدي است.

رئيس اداره بودجه آموزش و پرورش گیلان نيز به تشريح فعاليت هاي مختلف و اعتبارات لازم برای پيشبرد برنامه ها و وضعيت اعتباري موجود و چالش ها و تنگناهاي پيشرو اشاره و اظهار اميدواري كرد: با اتخاذ تدابيري علمي می توان از اين چالش ها با موفقيت عبور کرد.

عمران محمدي در ادامه به نقش كارشناسان و رابطان شوراهاي آموزش و پرورش در زمینه پيگيري دريافت درآمدهاي اختصاصي پيش بيني شده در قانون مترقي شوراهاي آموزش و پرورش اشاره کرد و خواستار جديت بيشتر در اين خصوص به عنوان راهكاري مهم و قانوني جهت برون رفت از وضعيت فعلي شد.