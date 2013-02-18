اجرای طرح خروج کارگران خارجی از صنایع/ آموزش مهارت مطابق استاندارد

کوروش پرند در گفتگو با مهر از ارائه برنامه های مهارت آموزی برای فعالان صنعت نفت خبر داد و گفت: به منظور افزايش سطح مهارت هاي فني و تخصصي جوانان و آموزش روش هاي صحيح اجراي كار با استانداردهاي روز دنيا؛ این آموزش ها ارائه می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: همچنین آماده کردن كارآموزان جهت اشتغال در صنايع كشور، خودكفايي صنايع از متخصصان و كارگران خارجي در راستاي عملياتي کردن مصوبه هيئت وزيران از دیگر اهداف این طرح خواهد بود.

پرند با اشاره به اینکه پس از اجراي یک فاز از این آموزش ها در سال 90 و دستیابی به بازدهی 100 درصدی، اجرای فازدوم کار با آموزش 5 هزار نفر-دوره تنظیم شد، ادامه داد: با توجه به مصوبه ای نیز که از سال های قبل برای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای و ارتقاء سطح مهارت هاي فني و تخصصي جوانان داشتیم، آموزش روش هاي صحيح اجراي كار و استانداردهاي روز دنيا و آماده نمودن كارآموزان جهت اشتغال در صنايع كشور و خودكفايي صنايع از متخصصين و كارگران خارجي دنبال مي شود.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، ادامه داد: اقدامات صورت گرفته در اين راستا را مي توان نیازسنجی آموزشی، تعيين عناوين و سهم تعهدات نفرات دوره هاي آموزشي مورد نياز شركت هایی مانند ملي گاز ايران، تهيه محتواي دوره هاي آموزشي مذكور جهت تنظيم استانداردهاي آموزشي، تهيه پيش نويس قرارداد همكاري و انجام مذاكرات نهايي جهت انعقاد تفاهم نامه و اجراي دوره هاي آموزشي دانست.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزود: یکی دیگر از برنامه ریزی ها برای ارائه آموزش های مهارتی نیروی کار، همکاری با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی است که در آن افزایش سطح مهارت های فنی و تخصصی جوانان دنبال می شود.