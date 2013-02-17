200 دانش آموز با حجاب دبیرستان دخترانه عصمت دامغان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان در آئین تقدیر و تجلیل از دانش آموزان با حجاب دبیرستان دخترانه عصمت شهرک گلستان دامغان که بعد از ظهر یکشنبه در محل این دبیرستان برگزار شده بود به نقش و جایگاه علم و دانش پرداخت و اظهار داشت: علم و دانش از جایگاه و قداست والایی در جامعه برخوردار است و باید در جهت ترویج و گسترش علم و دانش بیش از این گام برداشت.

محمد بنائیان سفید با بیان اینکه امروز به برکت علم و دانش توانستیم به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا کنیم افزود: این موفقیت ها مرهون زحمات و تلاش جوانان با غیرت این مرز و بوم است.

وی اضافه کرد: دستیابی کشورمان به علوم و فنون هسته ای، پزشکی، نانو و سلول های بنیادین و پیشرفت در مسائل اقتصادی همه برگرفته از علم و دانش است.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان سمنان به بحث حجاب در جامعه پرداخت و اظهار داشت: تقویت بنیه دینی و ارزشی جامعه از تاکیدات ائمه اطهار (ع) و بزرگان دین بوده که باید در این راستا بیش از گذشته تلاش کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه دانش آموز با حجاب مایه عزت و سربلندی جامعه است یادآور شد: حضور دختران با حجاب ما در میادین مهم علمی، اجتماعی و ورزشی در اقصی نقاط دنیا موجب شگفتی همگان شده است.

بنائیان سفید در خاتمه گفت: دختران امروز و مادران فردا باید حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خور قرار دهند و به آن بانوی با ایمان و مظهر هستی اقتدا کنند.

به گزارش مهر، در این آئین معاونین مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان، مسئولان آموزش و پرورش دامغان، اولیا دانش آموزان دبیرستان دخترانه عصمت شهرک گلستان دامغان حضور داشتند.