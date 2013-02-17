بانوان شهرداری بم صدر نشین فوتبال بانوان ایران/ قهرمانی لیگ ایران را کسب می کنیم

مریم جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: تیم شهرداری بم در لیگ امسال تنها یک باخت داشته است و آن هم به دلیل اتفاقات رقم خورد، با وجود اینکه بسیاری تیمها امکانات بهتری نسبت به تیم بم دارند اما بانوان بم مثل سال گذشته از ابتدای لیگ صدر نشین لیگ برتر هستند و این صدر نشینی را نیز ادامه می دهند.

وی افزود: سعی می کنیم قهرمانی سال گذشته را تکرار کنیم و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

سرمربی تیم بانوان شهرداری بم افزود: در هفته بیست و یکم لیگ برتر به خوبی مقابل تیم بانوان بوشهر قرار گرفت و درنهایت این تیم را با اختلاف بالا شکست دادیم.

جعفری با اشاره به درخشش مریم رحیمی و به ثمر رسیدن چهار گل توسط این بازیکن گفت: بازیکنان بم که تعداد قابل توجهی از آنها عضو تیم ملی نیز هستند همگی برای موفقیت تیم تلاش می کنند و سعی و همکاری همه آنها برای موفقیت تیم قابل تقدیر است.

وی عنوان کرد: هم اکنون تیم 61 امتیازی است و رقیب اصلی ما تیم انزلی است که با یک امتیاز کمتر در رده دوم قرار دارد اما تیم ما تمام تلاش خود را برای قهرمانی می کند.

وی خواستار حمایت بیشتر مسئولان استان کرمان از تیم بم شد و گفت: شهر بم هم اکنون قطب فوتبال بانوان کشور است.



