سیدعلیرضا طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال تیم هندبال جوانان استان قم با نام جدید و با تکیه بر توانمندی جوانان با استعداد و توانمند این رشته در استان قم، در مسابقات لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور برابر حريفان صف آرايي مي‌كند.

وی ابراز داشت: اين در شرايطي است كه امسال 10 تیم در مسابقات لیگ دسته اول هندبال باشگاه‌های جوانان دسته اول کشور حضور دارند که بر اساس برنامه‌ریزی فدراسیون هندبال کشورمان رقابت‌ها در قالب دیدارهای گروهي و به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود.

رئیس هیئت هندبال استان قم بيان كرد: دور نخست يا مرحله مقدماتی فصل جدید مسابقات لیگ دسته اول هندبال رده سني جوانان باشگاه‌های کشور از امروز آغاز می‌شود و طی آن هندبالیست‌های تیم صبا نماينده قم در اين دوره از پيكارها در مرحله مقدماتی در چهار دیدار حساس برابر رقبای مدعی خود به میدان می‌روند.

وی افزود: با توجه به اینکه تیم‌های شرکت‌کننده در دو گروه قرار گرفته‌اند، هندبالیست‌های صباي قم بر اساس قرعه‌کشی انجام شده در گروه نخست رقابت‌های فصل جدید لیگ دسته اول هندبال جوانان باشگاه‌های کشور جای گرفتند و بازی‌های بسیار مهمی برای کسب جواز صعود دارند.

طباطبایی ادامه داد: بر این اساس در گروه نخست از مرحله مقدماتی پيكارهاي ليگ دسته اول هندبال جوانان باشگاه هاي كشور تیم جوانان هندبال صباي قم با تيم‌هاي هندبال ميعاد مشهد، پارسيان قزوين، متين ورامين و شهرداري تبريز هم‌گروه است.

وی با بيان اينكه صباي قم امروز در اولين بازي خود به مصاف شهرداري تبريز مي‌رود، عنوان کرد: همچنین در گروه دوم تیم‌های مدعی جوانان هيئت گنبد، شاهرود، خيبر اراك، هيئت البرز و هيئت زنجان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در پايان از هر گروه دو تيم جواز صعود به مرحله نيمه نهايي را كسب خواهد كرد.

رئیس هیئت هندبال استان قم با اشاره به تلاش هیئت برای تشکیل یک تیم قوی به منظور حضور آماده و مطمئن تیم هندبال جوانان قم در رقابت‌های این فصل بیان کرد: در این مسابقات تیم‌های قوی و مطرحی حضور دارند و کار برای کسب عنوان قهرماني بسیار مشکل است ولي به دليل اينكه بيشتر نفرات تيم جوانان صباي قم در ليگ دسته اول بزرگسالان نيز حضور داشته و آمادگي بالايي دارند، نسبت به موقفيت اين تيم خوشبين هستيم.

طباطبایی تصریح کرد: خوشبختانه چهره‌های مستعدی در این رشته ورزشی در بخش مردان در استان قم حضور دارند که تاکنون در مسابقات قهرمانی کشور، لیگ باشگاه‌های کشور و همچنین عضویت در تیم‌های مطرح لیگ‌های کشور عملکرد موفقی از خود نشان داده‌اند.

