فاز نخست کتابخانه مرکزی شیروان بهار سال آینده به بهره برداری می رسد

علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کتابخانه مرکزی شیروان که در زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر مربع در محل بوستان کوثر این شهر در دست احداث است، تاکنون 37 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای احداث آن نیز بیش از شش میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای اجرای این طرح 15 میلیارد ریال اعتبار توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور مصوب شده و زمین آن نیز از سوی شهرداری و شورای اسلامی شیروان اهدا شده است، اظهار داشت: این کتابخانه در سه طبقه در دست احداث است و بر اساس برنامه فاز نخست آن(طبقه اول) در فروردین ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر شهرستان شیروان دارای سه کتابخانه عمومی شهری و چهار کتابخانه روستایی فعال است و یک کتابخانه مرکزی و دو کتابخانه روستایی دیگر نیز در این شهرستان در دست ساخت است.

به گفته مدیرکل کتابخانه های عمومی خراسان شمالی بر اساس آمار ارائه شده هم اکنون پنج هزار و 100 نفر در شهرستان شیروان عضو کتابخانه های عمومی هستند که از این تعداد چهار هزار و 700 نفر در کتابخانه های شهری و 400 نفر در روستاها عضویت دارند.