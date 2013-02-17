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۲۹ بهمن ۱۳۹۱، ۲۰:۲۵

قاسم پور:

فرسودگی مسجد تاریخی بردسیر/ مرمت کتبه باستانی انجام می شود

فرسودگی مسجد تاریخی بردسیر/ مرمت کتبه باستانی انجام می شود

بردسیر - خبرگزاری مهر: مسئول میراث فرهنگی بردسیر از آغاز مسجد تاریخی بردسیر خبر داد و گفت: این مسجد به دلیل مرور زمان دچار فرسودگی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه قاسم پور با اشاره به آغاز مرمت مسجد تاریخی بردسیر گفت: مسجد بردسیر یکی از کهنترین بناهای تاریخی این شهرستان محسوب می شود و 150ميليون ريال اعتبار آغاز شد.

مسئول ميراث فرهنگي بردسير با اعلام اين خبر گفت: اين مناره با بيش از 9 متر ارتفاع از سازه هاي آجري دوره سلجوقيان است كه كتيبه اي با متن سوره مباركه قدر با كاشي فيروزه اي در قسمت فوقاني آن نقش بسته است.

قاسم پور افزود: به مرور زمان برخي قسمتهاي اين مناره آسيب ديده و دچار فرسودگي شده است.

وی گفت: هم اكنون مرمت ازاره آجري پايين بنا و بخش هاي فرسوده پلكان در حال اجرا است و به زودي مرمت كتيبه زيباي آجر و كاشي فيروزه اي مناره نيز انجام می شود.
 

کد مطلب 2000151

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