1600 کلاس درس طی شش سال در گلستان تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عماد مخدومی عصر یکشنبه در نشست با مسئولان صدا و سیمای استان افزود: انتظار مي رود رسانه ها پوشش خبري مناسب از وضعيت ساخت و ساز فضاهاي آموزشي و گسترش فرهنگ مشاركت عمومي و جذب كمكهاي مردمي به مردم عزيز داشته باشند.

رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز گلستان نیز در اين جلسه گفت: هدف از برگزاري جشنواره خيرين مدرسه ساز اشائه فرهنگ مشاركت در بين مردم، جذب كمكهاي مردمي و تجليل از خيرين مدرسه ساز است.

محمد حسین کمیلی كميلي گفت: صدا و سيما مي تواند نقش مهمي در جذب كمكهاي مردمي در امر ساخت مدارس ايفا كند. صدا و سيما مي تواند با تبليغات مستمر فرهنگ مشاركت عمومي را گسترش دهد و لازم است در اين امر آموزش و پرورش، نوسازي مدارس و مجمع خيرين مدرسه ساز ارتباط تنگاتنگ با صدا و سيما داشته باشند.

همچنين عیسی پایین محلی مديركل آموزش و پرورش گلستان در اين جلسه گفت: در آموزش و پرورش ظرفيت هاي خوبي وجود دارد. و صدا و سيما مي تواند با ارتباط با آموزش و پرورش از اين ظرفيت ها استفاده كند.

پايين محلي گفت: صدا و سيما در بخش فرهنگ سازي نقش بسيار سازنده و عمده اي دارد.

گلستان 290 هزار دانش آموز دارد.