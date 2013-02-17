مسئولان هر چه زودتر تکلیف دانشکده علوم پزشکی دامغان را مشخص کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمود ترابی بعد از ظهر یک شنبه در دیدار خیرین سلامت شهرستان دامغان ضمن بیان اینکه مسئولان باید هر چه زودتر تکلیف دانشکده علوم پزشکی دامغان را مشخص کنند اظهار داشت: مردم در مورد به تاخیر افتادن راه اندازی این دانشکده به بنده مراجعات فراوانی داشته و به نوعی خواسته و اعتراض خود را اعلام کرده اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم نقش مهم و اساسی در حکومت دارند افزود: حکومت ما حکومت مردم است و از این لحاظ مردم توقع دارند در جریان کار قرار گیرند.

مسئولان با مردم شفاف سخن بگویند

امام جمعه دامغان اضافه کرد: مسئولان باید با مردم شفاف سخن بگویند و آنها را در جریان کار و واقعیت قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی دانشکده علوم پزشکی می تواند باعث بهره مندی مردم از خدمات بیشتر بهداشتی و درمانی در شهرستان شود خاطر نشان ساخت: با تحقق این امر پزشکان و متخصصان بیشتری به این شهرستان خواهند آمد و مردم در زمینه درمان خود به شهرهای همجوار رفت و آمد نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه کمبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بهداشت و درمان در این شهرستان دامغان رنج آور است تصریح کرد: مسئولان باید طوری تلاش کنند که این مشکلات به حداقل برسد.

احداث بیمارستان 160 تختخوابی ولایت دامغان اولین گام در راستای تحقق شعار عدالت

وی احداث بیمارستان 160 تختخوابی ولایت را اولین گام در راستای تحقق شعار عدالت در بحث بهداشت و درمان دانست و اضافه کرد: این بیمارستان از برکات سفر رهبر فرزانه انقلاب در سال 85 به این شهرستان بود که به تازگی با حضور رئیس جمهوری به بهره برداری رسید.

ترابی به بحث سلامت در جامعه اشاره داشت و افزود: یکی از اولویت های جامعه در بحث بهداشت و درمان بحث سلامت است که باید به صورت ویژه به این موضوع پرداخته شود.

سلامتی بالاترین نعمت ها و مقدمه هر کاری است

امام جمعه دامغان افزود: در آیات و روایات نیز به موضوع سلامت و تندرستی تاکید فراوان شده که ما نیز با تاسی از آیات و روایات باید به موضوع سلامت و تندرستی توجه کنیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه سلامتی بالاترین نعمت ها و مقدمه هر کاری است تصریح کرد: اگر سلامتی وجود نداشته باشد هیچ کاری صورت نمی گیرد.

امام جمعه دامغان به موضوع خیرین سلامت اشاره داشت و افزود: خیرین باید همانند حضور در کارهای خداپسندانه دیگر در بحث بهداشت و درمان نقش آفرین باشند و با این کار خود به تقویت بهداشت و درمان جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به اینکه دولت به تنهایی نمی تواند مشکلات بهداشت و درمان را حل کند اضافه کرد: خیران می توانند در این موضوع بهتر نقش ایفا کنند و در کنار دولت به حل مشکلات بهداشت و درمان بپردازند و در کارهای خیر و خداپسندانه مشارکت کنند.

حجت الاسلام ترابی گفت: امیدواریم با تشکیل مجمع خیرین سلامت مشکلات بهداشت و درمان شهرستان دامغان برطرف شود.

هزینه 120 میلیارد ریال توسط خیران سلامت در استان سمنان

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان سمنان نیز در این جلسه ضمن بیان اینکه خیرین سلامت استان تا کنون 120 میلیارد ریال در بحث سلامت، بهداشت و درمان این استان هزینه کرده اند، اظهار داشت: این میزان کمک در زمینه تاسیس بیمارستان امام حسین (ع) و دانشکده علوم پزشکی شهرستان آرادان، احداث ساختمان یک باب درمانگاه در دامغان، کمک به خرید تجهیزات امکانات پزشکی در بیمارستان ها و درمانگاه های سطح استان بوده است.

حجت الاسلام محمد باقر عبدوس اضافه کرد: مجمع خیرین سلامت در کشور برای نخستین بار فعالیت خود را در شهرستان شیراز آغاز کرد و از آنجا به دیگر استان های کشور تسری پیدا کرد.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری در سال 86 که اولین سال فعالیت مجمع خیرین سلامت بود، بر گسترش این مجمع در سطح کشور تاکید فراوان داشتند و از خیران کشور خواستند جهت کمک به حل کمبودهای بهداشت و درمان در کشور به عضویت این مجمع درآیند.

آغاز فعالیت مجمع خیرین سلامت استان سمنان در سال 87

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان سمنان افزود: این مجمع در سال 87 با محوریت نماینده ولی فقیه در استان به عنوان رئیس هیئت امنا فعالیت رسمی خود را با جذب خیرین و با هدف کمک به تامین کمبودهای بهداشتی و درمانی استان آغاز کرد.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان 70 خیر سلامت دارد اظهار داشت: این افراد کمک های فراوانی به بحث بهداشت و درمان در سطح استان داشته اند.

نخستین مجمع خیرین سلامت شهرستان دامغان آغاز به کار کرد

رئیس هیئت مدیره مجمع خیرین سلامت استان سمنان خاطر نشان ساخت: نخستین مجمع خیرین سلامت شهرستان دامغان نیز با برگزاری انتخابات و با دعوت ازپزشکان، خیران و معتمدان فعالیت خود را آغاز می کند که امیدواریم با جذب خیران این شهرستان کمک خوبی در حل مشکلات بهداشت و درمان و حوزه سلامت شود.

وی با بیان اینکه خیران سلامت تا کنون هشت هزار میلیارد ریال در کشور در حوزه سلامت و بهداشت و درمان هزینه کرده اند، اضافه کرد: مجمع خیرین سلامت از یک جایگاه ویژه برخوردار است که باید کمک کنیم این مجمع به اهداف خود بهتر دست پیدا کند.

رئیس هیئت مدیره مجمع سلامت استان سمنان گفت: با ایجاد و راه اندازی مجمع خیرین سلامت می توان خدمات خوبی را به جامعه هدف ارائه داد و از این خدمات همگان بهره مند شوند.

آغاز فعالیت هفت نفر عضو اصلی مجمع خیرین سلامت دامغان برای یک دوره چهار ساله

به گزارش مهر، انتخابات مجمع خیرین سلامت دامغان با حضور پزشکان و معتمدان شهرستان برگزار شد که هفت نفر به رای حاضرین برای یک دوره چهار ساله به عنوان عضو اصلی این مجمع انتخاب شدند.

مجمع خیرین سلامت دامغان سه عضو حقوقی دارد که امام جمعه، فرماندار و سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دامغان را شامل می شود.

با برگزاری انتخابات و با دعوت از پزشکان، خیران و معتمدین شهرستان دامغان آقایان محمد خطیب زاده، عبدالرحمان رستمیان، سیدعبدالله میرصالحی، احمد صدیق، سید محمد رضا (وحید) هاشمی، عبدالله امینیان و علی حیدری شوکت آبادی به عنوان اعضای اصلی و خانم عصمت طاهریان و حسین بنازاده برای مدت چهار سال به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.