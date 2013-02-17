برگزاری آزمون استخدامی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی توکلی گلپایگانی عصر یکشنبه در نشستی با مسئولان اداره کل فنی وحرفه ای استان سمنان در محل این اداره کل ضمن اشاره به پیشرفت در برگزاری نظام مند و بدور از خطای آزمون های مختلف توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای گفت: به این منظور برخی از آزمون ها نظیر آزمون های استخدامی که تاکنون توسط سازمان سنجش کشور برگزار می شد به سازمان آموزش فنی و حرفه ای واگذار شده است و این سازمان آمادگی دارد تا در کلیه استانها متولی برگزاری آزمونهای مختلف شود.

داشتن کارت تایید صلاحیت حرفه ای برای مشاغل مختلف الزامی می شود

وی از الزامی شدن کارت صلاحیت حرفه ای برای مشاعل مختلف خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت برخورداری از صلاحیت لازم در مشاغل مختلف برای افزایش بهره وری و پیشگیری از حوادث، این امر تاکنون برای برخی مشاغل الزامی شده است و بزودی برای کلیه مشاغل دارا بودن کارت تایید صلاحیت حرفه ای الزامی می شود.

توکلی گلپایگانی صدور این کارت را از وظایف اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانست و اظهار داشت: متقاضیان پس از شرکت در آزمون های تئوری و عملی تعیین سطح، در صورت کسب امتیاز لازم، کارت تایید صلاحیت حرفه ای دریافت می کنند.

فعالیت12 هزار آموزشگاه آزاد فعال در کشور

رئیس مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کشور وجود بیش از هفت هزار مربی و 12 هزار آموزشگاه آزاد فعال در کشور را مبین گستردگی فعالیت های آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانست.

وی خاطرنشان کرد: برون سپاری فعالیت ها و استفاده از توان بخش خصوصی از اهداف اساسی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است.

راه اندازی بزرگترین مرکز آموزشی ویژه خودروهای سنگین خاورمیانه در سمنان

توکلی گلپایگانی بعد از این نشست در بازدید از شرکت عقاب سمنان هم افزایی بخش دولتی و خصوصی را موجب ارتقای کیفیت تولیدات داخلی عنوان کرد و گفت: بخش دولتی و خصوصی با تعامل و همکاری می توانند گام های بلندی در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و نیز پیشرفت تکنولوژی در کشور بردارند.

سرپرست معاونت پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور هدف از این نشست را رایزینی با مدیران کارخانه عقاب افشان سمنان برای راه اندازی بزرگترین مرکز آموزشی ویژه خودروهای سنگین در خاورمیانه عنوان کرد و گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور این تجربه را با همکاری کشور کره در زمینه خودروهای سبک در مرکز تخصصی 9 دی به اجرا درآورده است و به نتایج قابل توجهی نیز دست یافته است.

وی ارائه آموزش های لازم با استفاده از متخصصین داخلی و خارجی در زمینه های مختلف تولید، تعمیر و خدمات پس از فروش را از اهداف احداث این مرکز عنوان کرد.

سرپرست معاونت پژوهش سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به حجم تولیدات این کارخانه و کیفیت محصولات آن در سطح کشور، خاطر نشان ساخت: آموزش های مهارتی در زمینه های مرتبط، ارتقای توان فنی مدیران و کارگران این کارخانه را بیش از پیش فراهم می سازد و از طرفی باعث افزایش کیفیت محصولات این کارخانه و سایر کارخانه های تولید خودرو سنگین می شود.

نقش و جایگاه مهم آموزش و ضرورت آن در شرکت عقاب سمنان

مدیر کارخانه عقاب افشان سمنان نیز در این دیدار ضمن ابراز رضایت از برگزاری دوره های مهارتی توسط اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان در این کارخانه، از طرح سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور استقبال کرد و گفت: مدیران ارشد این کارخانه، به نقش و جایگاه آموزش و ضرورت آن واقفند و به طور جدی آن را دنبال می کنند.

براتی در خاتمه بازدهی کارگران آموزش دیده را به مراتب بیشتر از سایر کارگران دانست و گفت: آموزش های مهارتی تاثیر بسیار بالایی در افزایش بهره وری و ارتقای کیفیت دارد و این امر رضایت مشتری و مصرف کننده را نیز بدنبال دارد.

به گزارش مهر: شرکت عقاب افشان سمنان در تولید اتوبوس های شهری و بین شهری اسکانیا فعالیت قابل توجهی در کشور دارد و نیمی از نیاز کشور در این زمینه را تامین می کند.