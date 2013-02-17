واکنش مهمانپرست به مواضع مداخله جویانه وزیران دفاع و امور خارجه فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه، ضمن محكوم کردن بیانیه مداخله جویانه وزیر امور خارجه فرانسه در خصوص كشورمان اظهار داشت: رفتار دو گانه مدعیان ظاهری آزادی بیان، مطلب جدیدی نبوده و مردم فهیم ما نسبت به این تحركات مذبوحانه شناخت داشته و پاسخ خود در طرد آن را در راهپیمایی با شكوه 22 بهمن به نمایش گذاشتند.

وی افزود: توصیه ما به برخی دولتمردان فرانسه این است که به جای دخالت در امور داخلی سایر کشورها، به اصلاح وضعیت اسفناک حقوق بشر آن كشور از جمله خشونت و شکنجه های اعمال شده علیه شهروندانش، پناهندگان و رفع تبعیض نژادی یا مرگ شهروندان فرانسوی در بازداشتگاهها و زندانها كه مورد اعتراض سازمانهای بین المللی نیز قرار گرفته، توجه کنند.



مهمانپرست با اشاره به اظهارات بی اساس ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه در خصوص فعالیت های هسته ای و تشدید مجازات ها علیه كشورمان بیان داشت: تصور باطل برخی كشورهای غربی مبنی بر انفعال ایران در اثر اینگونه فشارها، موجب دست كشیدن ملت ایران از حقوق اساسی خود نخواهد شد و بهتر آن است كه دولت فرانسه به جای رفتارها و اظهارات غیر منطقی، رویكردی درست منطبق با واقعیات اتخاذ نماید.



وی با اشاره به ماهیت شفاف و صلح آمیز فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران و همكاریهای مستمر و نزدیك همیشگی كشورمان با آژانس بین المللی انرژی اتمی تاكید كرد: ریشه نا امنی و بی ثباتی در منطقه، ر‍یم صهیونیستی و كشورهای غربی حامی آن و همان كسانی هستند كه در امر ارسال سلاح و اختلاف افكنی بین كشورهای مسلمان منطقه و تشدید درگیری ها و خونریزی فعال می باشند.